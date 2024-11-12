https://sarabic.ae/20241112/بعد-أحداث-أمستردام-تركيا-ترفض-استضافة-مباراة-مكابي-تل-أبيب-وبشكتاش-ويويفا-يتدخل-1094718320.html

بعد أحداث أمستردام... تركيا ترفض استضافة مباراة مكابي تل أبيب وبشكتاش و"يويفا" يتدخل

بعد أحداث أمستردام... تركيا ترفض استضافة مباراة مكابي تل أبيب وبشكتاش و"يويفا" يتدخل

سبوتنيك عربي

تسببت الفوضى التي اندلعت عقب مباراة فريقي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي و"أياكس أمستردام" الهولندي، الخميس الماضي، في رفض تركيا استضافة المباراة المقبلة للفريق... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T10:37+0000

2024-11-12T10:37+0000

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وبعد قرار تركيا برفض استضافة مباراة الفريق الإسرائيلي أمام بشكتاش التركي، تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وأعلن نقل المباراة إلى المجر.وبحسب قرار "يويفا"، ستتم إقامة المباراة بين مكابي تل أبيب وبشكتاش التركي، في الـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب مدينة ديبريتشن، على بعد نحو 235 كيلومترا شرق العاصمة المجرية بودابست.وقرر "يويفا" أن تقام المباراة دون جماهير، وفقا لطلب السلطات المجرية.ويأتي القرار بعد الأزمة الأخيرة، التي تسببت فيها مباراة مكابي تل أبيب وأيكس أمستردام، الخميس الماضي، حيث اندلعت مواجهات بين الجماهير الإسرائيلية والجماهير العربية الداعمة لفلسطين.وقالت الشرطة الهولندية إن الجماهير الإسرائيلية قامت بأعمال شغب وتصرفات استفزازية تضمنت إحراق علم فلسطين وتلى ذلك مواجهات مع جماهير داعمة لفلسطين، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي راح ضحيتها نحو 100 ألف شخص بين قتيل وجريح.

https://sarabic.ae/20241108/إصابة-العديد-من-المشجعين-الإسرائيليين-بعد-مباراة-لفريقهم-في-أمستردام-فيديو-1094592574.html

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رياضة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار تركيا اليوم, غزة