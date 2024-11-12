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https://sarabic.ae/20241112/شركة-رحلات-بحرية-تعلن-عن-رحلة-مدتها-4-سنوات-للأمريكيين-الذين-يتطلعون-إلى-الهروب-من-رئاسة-ترامب-1094721826.html
شركة رحلات بحرية تعلن عن رحلة مدتها 4 سنوات للأمريكيين الذين يتطلعون إلى الهروب من رئاسة ترامب
شركة رحلات بحرية تعلن عن رحلة مدتها 4 سنوات للأمريكيين الذين يتطلعون إلى الهروب من رئاسة ترامب
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة متخصصة في السفن السياحية، عن رحلة بحرية مدتها 4 سنوات للأمريكيين الذين يتطلعون إلى الهروب من رئاسة ترامب المقبلة. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقامت الشركة بتقديم عرض سياحي لركوب إحدى سفنهم والإبحار في البحار والمحيطات وزيارة 140 دولة حول العالم في رحلة تستغرق 4 سنوات حتى تنتهي فترة رئاسة ترامب ثم العودة إلى الولايات المتحدة.وتبدأ أسعار التذاكر لرحلة مدتها أربع سنوات من 256 ألف دولار للمقصورة الواحدة الشاملة و320 ألف دولار للمقصورة المزدوجة.كما تقدم الشركة باقات مدتها عاما واحدا وعامين وثلاثة أعوام.وقالت الشركة بأن حزمة العرض تشمل إنترنت عالي السرعة، خدمة تنظيف الغرف، طعام 3 وجبات، مرافق ترفيه مثل السبا وصالات اللياقة البدنية، وغيرها.وفي وقت سابق، قام عشرات المشاهير بالتهديد بأنهم سيهربون من الولايات المتحدة في حال فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفاز فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.هل تسبب الألوان الصناعية اضطرابات سلوكية للأطفال؟دراسة: المخ ليس العضو الوحيد لتخزين الذكريات في جسم الإنسان
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

شركة رحلات بحرية تعلن عن رحلة مدتها 4 سنوات للأمريكيين الذين يتطلعون إلى الهروب من رئاسة ترامب

11:20 GMT 12.11.2024
© Photo / Pixabay//skeezeسفينة سياحية
سفينة سياحية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Photo / Pixabay//skeeze
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أعلنت شركة متخصصة في السفن السياحية، عن رحلة بحرية مدتها 4 سنوات للأمريكيين الذين يتطلعون إلى الهروب من رئاسة ترامب المقبلة.
وقامت الشركة بتقديم عرض سياحي لركوب إحدى سفنهم والإبحار في البحار والمحيطات وزيارة 140 دولة حول العالم في رحلة تستغرق 4 سنوات حتى تنتهي فترة رئاسة ترامب ثم العودة إلى الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى أنها ستمتد لسنوات، فإن الرحلة ستأخذ حاملي التذاكر إلى جميع القارات السبع - مع الإبحار إلى القارة القطبية الجنوبية ورحلة مدتها ثمانية أيام في نهر الأمازون.

وتبدأ أسعار التذاكر لرحلة مدتها أربع سنوات من 256 ألف دولار للمقصورة الواحدة الشاملة و320 ألف دولار للمقصورة المزدوجة.
كما تقدم الشركة باقات مدتها عاما واحدا وعامين وثلاثة أعوام.

وقال ممثل شركة "Villa Vie Residence" لصحيفة "Business Insider" إن السفر على متن " Odyssey" سيسمح للركاب "بالهروب من حركة المرور والسياسة والانقطاع عن صخب الحياة ورتابة الحياة في المدينة. يمكن لركاب السفينة الوصول إلى علاجات السبا وخدمات اللياقة البدنية، وتشمل أسعار التذاكر وجبات الطعام".

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وقالت الشركة بأن حزمة العرض تشمل إنترنت عالي السرعة، خدمة تنظيف الغرف، طعام 3 وجبات، مرافق ترفيه مثل السبا وصالات اللياقة البدنية، وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أنها فرصتك للوفاء بوعدك والخروج من الولايات المتحدة والاستمتاع معنا.

وفي وقت سابق، قام عشرات المشاهير بالتهديد بأنهم سيهربون من الولايات المتحدة في حال فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.

في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، عندما أصبح معروفا انتخاب دونالد ترامب، وفقا لمؤشرات غوغل، ارتفع عدد عمليات البحث عن "الانتقال إلى كندا" في الولايات المتحدة بشكل حاد.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفاز فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.
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