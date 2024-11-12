https://sarabic.ae/20241112/شركة-رحلات-بحرية-تعلن-عن-رحلة-مدتها-4-سنوات-للأمريكيين-الذين-يتطلعون-إلى-الهروب-من-رئاسة-ترامب-1094721826.html

شركة رحلات بحرية تعلن عن رحلة مدتها 4 سنوات للأمريكيين الذين يتطلعون إلى الهروب من رئاسة ترامب

شركة رحلات بحرية تعلن عن رحلة مدتها 4 سنوات للأمريكيين الذين يتطلعون إلى الهروب من رئاسة ترامب

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة متخصصة في السفن السياحية، عن رحلة بحرية مدتها 4 سنوات للأمريكيين الذين يتطلعون إلى الهروب من رئاسة ترامب المقبلة. 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T11:20+0000

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2024-11-12T11:20+0000

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وقامت الشركة بتقديم عرض سياحي لركوب إحدى سفنهم والإبحار في البحار والمحيطات وزيارة 140 دولة حول العالم في رحلة تستغرق 4 سنوات حتى تنتهي فترة رئاسة ترامب ثم العودة إلى الولايات المتحدة.وتبدأ أسعار التذاكر لرحلة مدتها أربع سنوات من 256 ألف دولار للمقصورة الواحدة الشاملة و320 ألف دولار للمقصورة المزدوجة.كما تقدم الشركة باقات مدتها عاما واحدا وعامين وثلاثة أعوام.وقالت الشركة بأن حزمة العرض تشمل إنترنت عالي السرعة، خدمة تنظيف الغرف، طعام 3 وجبات، مرافق ترفيه مثل السبا وصالات اللياقة البدنية، وغيرها.وفي وقت سابق، قام عشرات المشاهير بالتهديد بأنهم سيهربون من الولايات المتحدة في حال فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفاز فيها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.هل تسبب الألوان الصناعية اضطرابات سلوكية للأطفال؟دراسة: المخ ليس العضو الوحيد لتخزين الذكريات في جسم الإنسان

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