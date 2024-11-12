https://sarabic.ae/20241112/صور-فضائية-تكشف-خطة-إسرائيل-في-الجولان-السوري-المحتل-1094705716.html
صور فضائية تكشف خطة إسرائيل في الجولان السوري المحتل
صور فضائية تكشف خطة إسرائيل في الجولان السوري المحتل
سبوتنيك عربي
بدأت إسرائيل مشروع بناء على طول ما يسمى بـ"خط ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا، ويبدو أنها تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T08:15+0000
2024-11-12T08:15+0000
2024-11-12T08:15+0000
العالم العربي
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وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس"، أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح في الجولان أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.وتأتي هذه التحركات الإسرائيلية، الذي أظهرت صور أقمار صناعية سابقة أنها بدأت بجدية في نهاية سبتمبر/ أيلول، بعد إكمال الجيش الإسرائيلي بناء طرق جديدة، وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.كما بدأ الجيش الإسرائيلي في هدم قرى في لبنان، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار.من الجدير بالذكر أنه لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974.وتحتفظ الأمم المتحدة بقوة لحفظ السلام في المنطقة منزوعة السلاح تسمى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف".وزير المالية الإسرائيلي: أصدرت تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربيةمع الحديث عن اتفاق وشيك.. هل اقتربت نهاية الحرب الإسرائيلية في لبنان؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
صور فضائية تكشف خطة إسرائيل في الجولان السوري المحتل
بدأت إسرائيل مشروع بناء على طول ما يسمى بـ"خط ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا، ويبدو أنها تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وسائل إعلام غربية.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس"، أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح في الجولان أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.
وتأتي هذه التحركات الإسرائيلية
، الذي أظهرت صور أقمار صناعية سابقة أنها بدأت بجدية في نهاية سبتمبر/ أيلول، بعد إكمال الجيش الإسرائيلي بناء طرق جديدة، وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
كما بدأ الجيش الإسرائيلي في هدم قرى في لبنان
، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار.
من الجدير بالذكر أنه لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974.
وتحتفظ الأمم المتحدة بقوة لحفظ السلام في المنطقة منزوعة السلاح تسمى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف".