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القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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صور فضائية تكشف خطة إسرائيل في الجولان السوري المحتل
صور فضائية تكشف خطة إسرائيل في الجولان السوري المحتل
سبوتنيك عربي
بدأت إسرائيل مشروع بناء على طول ما يسمى بـ"خط ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا، ويبدو أنها تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T08:15+0000
2024-11-12T08:15+0000
العالم العربي
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وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس"، أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح في الجولان أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.وتأتي هذه التحركات الإسرائيلية، الذي أظهرت صور أقمار صناعية سابقة أنها بدأت بجدية في نهاية سبتمبر/ أيلول، بعد إكمال الجيش الإسرائيلي بناء طرق جديدة، وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.كما بدأ الجيش الإسرائيلي في هدم قرى في لبنان، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار.من الجدير بالذكر أنه لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974.وتحتفظ الأمم المتحدة بقوة لحفظ السلام في المنطقة منزوعة السلاح تسمى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف".وزير المالية الإسرائيلي: أصدرت تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربيةمع الحديث عن اتفاق وشيك.. هل اقتربت نهاية الحرب الإسرائيلية في لبنان؟
https://sarabic.ae/20241106/فصائل-عراقية-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-في-الجولان-السوري-المحتل-1094547509.html
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العالم العربي
العالم العربي

صور فضائية تكشف خطة إسرائيل في الجولان السوري المحتل

08:15 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalitقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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بدأت إسرائيل مشروع بناء على طول ما يسمى بـ"خط ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا، ويبدو أنها تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وسائل إعلام غربية.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس"، أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح في الجولان أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.
وتأتي هذه التحركات الإسرائيلية، الذي أظهرت صور أقمار صناعية سابقة أنها بدأت بجدية في نهاية سبتمبر/ أيلول، بعد إكمال الجيش الإسرائيلي بناء طرق جديدة، وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
كما بدأ الجيش الإسرائيلي في هدم قرى في لبنان، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار.
من الجدير بالذكر أنه لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
فصائل عراقية تعلن مهاجمة "هدف عسكري" في الجولان السوري المحتل
6 نوفمبر, 14:32 GMT
وتحتفظ الأمم المتحدة بقوة لحفظ السلام في المنطقة منزوعة السلاح تسمى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف".
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