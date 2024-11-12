https://sarabic.ae/20241112/مقتل-70-عسكريا-من-قوات-كييف-بضربة-جوية-استهدفت-وحدة-عسكرية-في-خاركوف-1094703563.html

مقتل 70 عسكريا من قوات كييف بضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية في خاركوف

مقتل 70 عسكريا من قوات كييف بضربة جوية استهدفت وحدة عسكرية في خاركوف

سبوتنيك عربي

أكد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، مقتل 70 عسكريًا وإصابة أكثر من مئة آخرين من قوات نظام كييف في ضربة جوية استهدفت... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T06:34+0000

2024-11-12T06:34+0000

2024-11-12T06:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" إنه "في مساء يوم 11 نوفمبر، تم ضرب وحدة عسكرية في خاركوف، وكانت النتيجة بالنسبة لأنصار بانديرا (القوميين المتطرفين الأوكرانيين) كارثية للغاية: نحو 70 قتيلاً وأكثر من مئة جريح. في الوقت الحالي، لم يتم انتشال الجميع من تحت الأنقاض".وتابع: "تم تنفيذ غارة جوية أخرى بالقنابل، بقنبلة جوية شديدة الانفجار، في ضواحي خاركوف على قافلة فيها معدات عسكرية أوكرانية كانت تستعد للمغادرة إلى فولشانسك".وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20241111/الجيش-الروسي-يحرر-قرية-كوليسنيكوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1094673671.html

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