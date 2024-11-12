https://sarabic.ae/20241112/وكالة-إيران-تبني-نفقا-دفاعيا-في-طهران-بعد-الضربات-الإسرائيلية-الأخيرة-1094721341.html
وكالة: إيران تبني نفقا دفاعيا في طهران بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة
وكالة: إيران تبني نفقا دفاعيا في طهران بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، بناء نفق دفاعي في العاصمة طهران، بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد أواخر الشهر الماضي. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران"، مشيرة إلى أن النفق يقع قرب وسط المدينة، وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني، بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241111/ولي-العهد-السعودي-محمد-بن-سلمان-يجب-ألا-تهاجم-إسرائيل-إيران-1094689039.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
وكالة: إيران تبني نفقا دفاعيا في طهران بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، بناء نفق دفاعي في العاصمة طهران، بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد أواخر الشهر الماضي.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران"، مشيرة إلى أن النفق يقع قرب وسط المدينة، وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني، بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي
على بلاده.