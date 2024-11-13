https://sarabic.ae/20241113/البرلمان-الليبي-يتهم-الولايات-المتحدة-بالتدخل-في-الشأن-الاقتصادي-للبلاد-1094778160.html

البرلمان الليبي يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشأن الاقتصادي للبلاد

البرلمان الليبي يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشأن الاقتصادي للبلاد

سبوتنيك عربي

استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النوري، ما وصفه بـ"تدخلات الولايات المتحدة في المسار الاقتصادي بليبيا"، داعياً البعثة الأممية لدعم جهود... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T20:51+0000

2024-11-13T20:51+0000

2024-11-13T20:51+0000

عدد سكان العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062933032_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_3a44e3fa01d5bc5233282308668280d4.jpg

بنغازي– سبوتنيك. وأوضح النوري في بيان صحفي: "رصدنا من خلال متابعتنا وبعد تكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارة المصرف، ومباشرتهم مهامهم باتخاذ عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية، والسير بها نحو الاستقرار، وحل كل العوائق التي تواجه مبدأ الحوكمة والشفافية بالقطاع المصرفي، وفق قانون النظام المالي للدولة الساري والنافذ في ليبيا كافة".وأضاف المسؤول الليبي: "رصدنا نشاطاً لا يزال قائماً من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقويض هذا النجاح، ومحاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي لخلق اللقاءات وطرح الآراء التي تتعارض مع القانون المالي للدولة الليبية بفرض واقع مخالف قانونا".وشدد مجلس النواب الليبي في بيانه على خطورة هذه اللقاءات، قائلا إنها "سوف تعيق عمل المصرف المركزي وتجعله طرفاً في المعادلة السياسية، وبذلك نخلق أزمة جديدة تمس الحوكمة في المصرف، وتقوض الشرعية بإدارته".ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي "بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة بليبيا للقيام بواجبها تجاه الليبيين بالحد من مثل هذه التدخلات التي تعد عملاً بعيداً عن جهة البعثة فضلًا عن مخالفته للقانون".وطالب "بتوضيح الأمر للشعب الليبي من المسؤول عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيين، هل هي البعثة الأممية أم سفراء الدول الممثلين لدى ليبيا، وإيضاح جهدها في الدعم والمساعدة في باقي المسارات".ونهاية أيلول/سبتمبر الماضي، صوت مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة بنغازي مقراً له، بالإجماع على اتفاق يقضي بتعيين ناجي عيسى محافظًا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي البرعصي نائبًا له، مع التزام بتشكيل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة، قد اتفقا على تسوية أزمة المصرف المركزي الليبي. ووقع الطرفان على اتفاق بالأحرف الأولى على إنهاء أزمة المصرف برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.وأتى توقيع الاتفاق بين المجلسين لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي في إطار الجهود المستمرة لتوحيد المؤسسات الليبية، خاصة في ظل الانقسامات السياسية والمؤسساتية التي أثرت على استقرار البلاد المالي والاقتصادي.

https://sarabic.ae/20241110/ليبيا-تؤكد-دعمها-للتعاون-الروسي-الأفريقي-في-مكافحة-الإرهاب-خلال-منتدى-الشراكة-الأول--1094652613.html

https://sarabic.ae/20241108/ليبيا-انتشال-7-جثث-جمعيهم-من-العمالة-الوافدة-إثر-انهيار-مبنى-سكني-1094602620.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عدد سكان العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي