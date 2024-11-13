https://sarabic.ae/20241113/العثور-على-الفأر-الراقص-الغارقة-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1094754798.html

العثور على "الفأر الراقص" الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية

العثور على "الفأر الراقص" الغارقة منذ الحرب العالمية الثانية

سبوتنيك عربي

تم العثور على سفينة حربية أمريكية، بعد أكثر من 80 عاما من غرقها، إثر استهدافها من قبل القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية في الأول من مارس/آذار 1942،... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T10:55+0000

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وأكدت البحرية الأمريكية العثور على السفينة الحربية، التي أغرقتها القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية. وعثرت البحرية الملكية الأسترالية على المدمرة "يو إس إس إيدسال" في جزيرة الكريسماس قاع المحيط الهندي بعد أكثر من 80 عاما من غرقها وعلى متنها أكثر من 200 فرد من أفراد الطاقم.وقالت كارولين كينيدي، السفيرة الأمريكية في أستراليا، في بيان فيديو مشترك تم تسجيله مع نائب الأميرال مارك هاموند، قائد البحرية الملكية الأسترالية: "قاتل الكابتن جوشوا نيكس وطاقمه بشجاعة، حيث تجنبوا 1400 قذيفة من السفن الحربية والطرادات اليابانية، قبل أن يتعرضو لهجوم من 26 قاذفة حاملة طائرات، ووتلقو ضربة قاتلة واحدة فقط".وقال كينيدي: "هذا يشكل جزءًا من جهودنا المتواصلة لتكريم أولئك الذين قدموا التضحيات الكبرى. وسوف نتمكن الآن من الحفاظ على هذا النصب التذكاري المهم ونأمل أن تعرف أسر الأبطال الذين ماتوا هناك أن أحباءهم يرقدون في سلام".تم اكتشاف السفينة العام الماضي، لكن الإعلان عنها تأجل حتى يوم الاثنين، وهو يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة ويوم الذكرى في أستراليا.وتوصلت البحرية الأسترالية إلى هذا الاكتشاف المفاجئ أثناء قيامها بمهمة غير ذات صلة وغير محددة في المنطقة. وقال هاموند إن طاقمها استخدم "أنظمة آلية ومستقلة متقدمة تستخدم عادة في قدرات المسح الهيدروغرافي لتحديد موقع "يو إس إس إيدسال" في قاع البحر".وقالت الأدميرال ليزا فرانشيتي، رئيسة العمليات البحرية الأمريكية، في بيان : "حطام هذه السفينة هو موقع مقدس، ويعمل كعلامة على 185 فردًا من البحرية الأمريكية و31 طيارًا من سلاح الجو الأمريكي كانوا على متنها في ذلك الوقت، والذين فقدوا جميعهم تقريبًا عندما استسلمت إيدسال لأضرار المعركة".تمكنت السفينة إدسال من الإفلات من قذائف السفن الحربية اليابانية في اليوم الذي غرقت فيه من خلال القيام ببعض المناورات واستخدام ستائر الدخان - مما دفع المقاتلين اليابانيين إلى وصفها بـ"الفأر الراقص".

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