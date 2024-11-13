https://sarabic.ae/20241113/برلماني-روسي-يتحدث-عن-آفاق-علاقة-ترامب-مع-روسيا--1094801159.html
برلماني روسي يتحدث عن آفاق علاقة ترامب مع روسيا
برلماني روسي يتحدث عن آفاق علاقة ترامب مع روسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون شريكا غير مريح بالنسبة لروسيا. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T18:28+0000
2024-11-13T18:28+0000
2024-11-14T15:06+0000
روسيا
ترامب
البيت الأبيض
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وقال كوساتشيوف في رده على سؤال مذيع "سبوتنيك"، حول القضايا التي تجعل ترامب في موقف غير مريح بالنسبة لروسيا: "في البداية، في رأيي هي الاتفاقيات الاستراتيجية، لأن الاتفاقيات في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وخاصة في مجال مراقبة الأسلحة ونزع السلاح المحتمل تفرض المساواة بين الأطراف المتفاوضة".وأقول عن عمد: "إنه (ترامب) سيدافع عن رؤيته وليس عن المصالح الوطنية بحد ذاتها، مصالح أمريكا التي تكون في بعض الأمور مناسبة، وفي بعضها الآخر من وجهة نظري خاطئة".وكان صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن تجديد الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب، من الممكن أن يساعد في تعزيز تسوية سريعة في سوريا.وأشار إلى أن الاتصالات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا استمرت بنشاط كبير في أشكال مختلفة، بما في ذلك الاتصالات المغلقة، لكنها توقفت في عام 2019 بقرار من الجانب الأمريكي.
https://sarabic.ae/20241113/برلماني-روسي-بلادنا-أصبحت-أقى-واقتصادها-أصلب-بعد-العملية-العسكرية-الخاصة-1094800023.html
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روسيا, ترامب, البيت الأبيض
روسيا, ترامب, البيت الأبيض
برلماني روسي يتحدث عن آفاق علاقة ترامب مع روسيا
18:28 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 15:06 GMT 14.11.2024)
حصري
اعتبر نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون شريكا غير مريح بالنسبة لروسيا.
وقال كوساتشيوف في رده على سؤال مذيع "سبوتنيك"
، حول القضايا التي تجعل ترامب في موقف غير مريح بالنسبة لروسيا: "في البداية، في رأيي هي الاتفاقيات الاستراتيجية، لأن الاتفاقيات في مجال الاستقرار الاستراتيجي، وخاصة في مجال مراقبة الأسلحة ونزع السلاح المحتمل تفرض المساواة بين الأطراف المتفاوضة".
وتابع البرلماني الروسي: "لكن بالنسبة لترامب، الذي يرى أمريكا عظيمة الآن، والذي يريد أن يجعلها عظيمة أكثر، فإن مفهوم المساوة، من وجهة نظري، يثير داخله نوعا من النفور، هو يقول هل سنتفاوض مع الروس على قدم المساواة؟ سوف يقول، هل نتفاوض مع الصين على قدم المساوة؟ هل سنتفاوض مع الإيرانيين وكوريا الديمقراطية الشعبية على قدم المساوة، أنا واثق أن ترامب يشعر بذلك على المتوى العقلي".
وقال كوساتشيوف: "أعتقد أن المعجزة لن تحدث. أنا واثق من أن ترامب سيكون بالنسبة لروسيا شريكاً غير مريح".
واعتبر البرلماني الروسي أن ترامب سيكون كذلك لأنه يصر بشدة على رؤيته الخاصة بالنسبة للمصالح الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية".
وأقول عن عمد: "إنه (ترامب) سيدافع عن رؤيته وليس عن المصالح الوطنية بحد ذاتها، مصالح أمريكا التي تكون في بعض الأمور مناسبة، وفي بعضها الآخر من وجهة نظري خاطئة".
وكان صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا
، ألكسندر لافرينتييف، أن تجديد الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب، من الممكن أن يساعد في تعزيز تسوية سريعة في سوريا.
وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد أنه، بالطبع، يجب أن تستمر (الاتصالات)، فهذا من شأنه أن يسهم في الواقع في إيجاد حل أكثر فعالية للأزمة السورية".
وأشار إلى أن الاتصالات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا استمرت بنشاط كبير في أشكال مختلفة، بما في ذلك الاتصالات المغلقة، لكنها توقفت في عام 2019 بقرار من الجانب الأمريكي.