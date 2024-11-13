https://sarabic.ae/20241113/برلماني-روسي-بلادنا-أصبحت-أقى-واقتصادها-أصلب-بعد-العملية-العسكرية-الخاصة-1094800023.html

برلماني روسي: بلادنا أصبحت أقوى واقتصادها أصلب بعد العملية العسكرية الخاصة

برلماني روسي: بلادنا أصبحت أقوى واقتصادها أصلب بعد العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا أصبحت أقوى واقتصادها أصلب بعد أكثر من عامين ونصف العام على بدء العملية العسكرية الخاصة في... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T17:33+0000

2024-11-13T17:33+0000

2024-11-14T15:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال كوساتشوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على بداية العملية العسكرية الخاصة، من الواضح تمامًا أن روسيا لا تضعف، بل أصبحت أقوى واقتصادها أصلب، والأهم من ذلك الحفاظ على الاستقرار السياسي للمجتمع الروسي".وأضاف كوساتشوف أن تقديرات الغرب حول قوة روسيا وصلابة اقتصادها كانت خاطئة، إذ اعتقدوا أنهم من خلال فرض العقوبات وتقييد السفر وبعض السلع سيتمكننون من خلق بعض المشاكل، لكن تقديراتهم كان خاطئة بشكل جذري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241113/برلماني-روسي-يتحدث-عن-آفاق-علاقة-ترامب-مع-روسيا--1094801159.html

https://sarabic.ae/20241113/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094745432.html

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