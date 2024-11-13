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إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
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قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241113/برلماني-روسي-بلادنا-أصبحت-أقى-واقتصادها-أصلب-بعد-العملية-العسكرية-الخاصة-1094800023.html
برلماني روسي: بلادنا أصبحت أقوى واقتصادها أصلب بعد العملية العسكرية الخاصة
برلماني روسي: بلادنا أصبحت أقوى واقتصادها أصلب بعد العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا أصبحت أقوى واقتصادها أصلب بعد أكثر من عامين ونصف العام على بدء العملية العسكرية الخاصة في... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T17:33+0000
2024-11-14T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كوساتشوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على بداية العملية العسكرية الخاصة، من الواضح تمامًا أن روسيا لا تضعف، بل أصبحت أقوى واقتصادها أصلب، والأهم من ذلك الحفاظ على الاستقرار السياسي للمجتمع الروسي".وأضاف كوساتشوف أن تقديرات الغرب حول قوة روسيا وصلابة اقتصادها كانت خاطئة، إذ اعتقدوا أنهم من خلال فرض العقوبات وتقييد السفر وبعض السلع سيتمكننون من خلق بعض المشاكل، لكن تقديراتهم كان خاطئة بشكل جذري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241113/برلماني-روسي-يتحدث-عن-آفاق-علاقة-ترامب-مع-روسيا--1094801159.html
https://sarabic.ae/20241113/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094745432.html
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روسيا

برلماني روسي: بلادنا أصبحت أقوى واقتصادها أصلب بعد العملية العسكرية الخاصة

17:33 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 15:10 GMT 14.11.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف
نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا أصبحت أقوى واقتصادها أصلب بعد أكثر من عامين ونصف العام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال كوساتشوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على بداية العملية العسكرية الخاصة، من الواضح تمامًا أن روسيا لا تضعف، بل أصبحت أقوى واقتصادها أصلب، والأهم من ذلك الحفاظ على الاستقرار السياسي للمجتمع الروسي".
وأضاف كوساتشوف أن تقديرات الغرب حول قوة روسيا وصلابة اقتصادها كانت خاطئة، إذ اعتقدوا أنهم من خلال فرض العقوبات وتقييد السفر وبعض السلع سيتمكننون من خلق بعض المشاكل، لكن تقديراتهم كان خاطئة بشكل جذري.
نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
برلماني روسي يتحدث عن آفاق علاقة ترامب مع روسيا
أمس, 18:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمس, 12:19 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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