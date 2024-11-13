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https://sarabic.ae/20241113/مخلوق-غامض-يسبب-جدلا-في-ولاية-أمريكية-فيديو---1094761841.html
مخلوق غامض يسبب جدلا في ولاية أمريكية... فيديو
مخلوق غامض يسبب جدلا في ولاية أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو لمخلوق غامض في أمريكا، أثار حيرة السكان والمتخصصين، فيظهر المخلوق صاحب اللون البني والأبيض الغريب وهو يتحرّك عبر حديقة فيرجينيا. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-13T13:01+0000
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ويقول أحد زوار الحديقة إن المخلوق "يبدو أشبه بثعلب مصاب بالجرب أو نوع من المشكلات الصحية الأخرى".وقالت سيدة تدعى بريتاني كيلر؛ إنها كانت تقود سيارتها إلى العمل في 24 أكتوبر/تشرين الأول عندما لاحظت حيواناً غير عادي بفراء داكن وذيل طويل منحنٍ، بالقرب من مجموعة من الغزلان في ريتر بارك في هنتنغتون.وأضافت أنه: "عندما توقفت لإلقاء نظرة عن قرب، أدركت أنه شيءٌ لم أره من قبل في هذا المكان".وشاركت "كيلر" المشاهدة الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عديدٌ من الأشخاص: "إن المخلوق هو ليمور".لكن آندي ماكي؛ من مركز علوم منطقة علم الحيوان نفى تلك النظرية، قائلاً إنه لن يتم العثور على الليمور في غرب فرجينيا، على بُعد نحو 9000 ميل من موطنه في مدغشقر، ما لم يكن حيواناً أليفاً ضائعاً.وأضاف "ماكي": "الليمور يعيش في مدغشقر، يعيش على جزيرة، لذلك سيكون من الغريب جداً أن يأتي إلى هذه المنطقة ما لم يكن حيواناً أليفاً يربيه شخصٌ ما".
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نادي الفيديو, العالم, حول العالم
نادي الفيديو, العالم, حول العالم

مخلوق غامض يسبب جدلا في ولاية أمريكية... فيديو

13:01 GMT 13.11.2024
صورة متداول إكس
صورة متداول إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
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انتشر مقطع فيديو لمخلوق غامض في أمريكا، أثار حيرة السكان والمتخصصين، فيظهر المخلوق صاحب اللون البني والأبيض الغريب وهو يتحرّك عبر حديقة فيرجينيا.
ويقول أحد زوار الحديقة إن المخلوق "يبدو أشبه بثعلب مصاب بالجرب أو نوع من المشكلات الصحية الأخرى".
وقالت سيدة تدعى بريتاني كيلر؛ إنها كانت تقود سيارتها إلى العمل في 24 أكتوبر/تشرين الأول عندما لاحظت حيواناً غير عادي بفراء داكن وذيل طويل منحنٍ، بالقرب من مجموعة من الغزلان في ريتر بارك في هنتنغتون.
وأضافت أنه: "عندما توقفت لإلقاء نظرة عن قرب، أدركت أنه شيءٌ لم أره من قبل في هذا المكان".
وشاركت "كيلر" المشاهدة الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال عديدٌ من الأشخاص: "إن المخلوق هو ليمور".
لكن آندي ماكي؛ من مركز علوم منطقة علم الحيوان نفى تلك النظرية، قائلاً إنه لن يتم العثور على الليمور في غرب فرجينيا، على بُعد نحو 9000 ميل من موطنه في مدغشقر، ما لم يكن حيواناً أليفاً ضائعاً.
وأضاف "ماكي": "الليمور يعيش في مدغشقر، يعيش على جزيرة، لذلك سيكون من الغريب جداً أن يأتي إلى هذه المنطقة ما لم يكن حيواناً أليفاً يربيه شخصٌ ما".
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