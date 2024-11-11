https://sarabic.ae/20241111/أول-أنثى-حيوان-في-التاريخ-تضع-مولودها-صور-وفيديو---1094683559.html

أول أنثى حيوان مستنسخ في التاريخ تضع مولودها... صور وفيديو

أول أنثى حيوان مستنسخ في التاريخ تضع مولودها... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تمكنت مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، من استنساخ أنثى حيوان نادر من الحيوانات البرية، كنا نظن لفترة طويلة أنها انقرضت، والتي بدورها وضعت أول... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

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الاستنساخ

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في عام 1979، كان يُعتقد أن النمس ذو الأقدام السوداء قد انقرض. وبعد أكثر من أربعة عقود من الزمان، تمكن العلماء من استنساخ هذا النوع، وأنجبت أحد هذه المستنسخات الآن جروين سليمين، ذكر وأنثى.ويُعتقد أن هناك ما يقرب من 350 من النمس ذو الأقدام السوداء تعيش في البرية، وتعاني هذه الحيوانات من انخفاض التنوع الجيني، والأمراض، وغياب الفريسة الرئيسية لهذا النوع.وقد جاء في بيان صحفي صادر عن هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية: "إن إدخال هذه الجينات غير الممثلة سابقًا يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة التنوع الجيني للأنواع، وهو أمر حيوي للتعافي الصحي الطويل الأمد".ويزعم بعض الخبراء أن مستقبل هذا النوع يعتمد الآن على جهود التربية والاستنساخ.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن التكاثر الناجح لنوع مهدد بالانقراض "مستنسخ" يمثل علامة فارقة في أبحاث الحفاظ على الجينات، مما يثبت أن تكنولوجيا الاستنساخ لا يمكنها فقط المساعدة في استعادة التنوع الجيني بل تسمح أيضًا بالتكاثر في المستقبل، مما يفتح إمكانيات جديدة لاستعادة الأنواع.تسجيل أكبر حادثة افتراس في التاريخكيف تستحم الفيلة؟.. فيديو

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علوم, منوعات, استنساخ, استنساخ, الاستنساخ