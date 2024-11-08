https://sarabic.ae/20241108/43-قردا-تهرب-من-منشأة-أبحاث-في-ولاية-كارولينا-الأمريكية-1094593193.html
43 قردا تهرب من منشأة أبحاث في ولاية كارولينا الأمريكية
43 قردا تهرب من منشأة أبحاث في ولاية كارولينا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات في ولاية كارولينا، يوم أمس الخميس، عن هروب أكثر من 40 قردا من منشأة بحثية في ساوث كارولينا، داعية السكان إلى إغلاق نوافذ وأبواب منازلهم. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T06:19+0000
2024-11-08T06:19+0000
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وقالت إدارة شرطة ياماسي: "ينصح السكان بشدة بتأمين الأبواب والنوافذ لمنع هذه الحيوانات من دخول المنازل، إذا لاحظت أيًا من الحيوانات الهاربة، يرجى الاتصال برقم 911 على الفور والامتناع عن الاقتراب منها".وأكدت الشرطة أن القرود من فصيلة المكاك الريسوسي، ولم يتم القبض على أي منها. وقالت السلطات إن القرود كانت "إناثًا صغيرة جدًا تزن نحو 6-7 أرطال.وقال جريج ويسترجارد، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا جينيسيس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن هروب القرد أمر "محبط" وأنه "يأمل في نهاية سعيدة" مع عودة الرئيسيات من تلقاء نفسها.أوضح ويسترجارد أن أحد العاملين فشل عن غير قصد في تأمين باب القفص، ما سمح للقرود بالتجول بحرية.وهذه ليست المرة الأولى التي تهرب فيها قرود في ولاية ساوث كارولينا. فقد ذكرت صحيفة "بوست آند كورير" أن 19 قردًا هربت من نفس المنشأة في عام 2016، لكن تم إعادتها بعد ست ساعات.علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لعلاج كسور الأضلاععلماء روس يبتكرون شبكة عصبية بيولوجية ذات قدرة سمعية دقيقة
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
43 قردا تهرب من منشأة أبحاث في ولاية كارولينا الأمريكية
أعلنت السلطات في ولاية كارولينا، يوم أمس الخميس، عن هروب أكثر من 40 قردا من منشأة بحثية في ساوث كارولينا، داعية السكان إلى إغلاق نوافذ وأبواب منازلهم.
وقالت إدارة شرطة ياماسي: "ينصح السكان بشدة بتأمين الأبواب والنوافذ لمنع هذه الحيوانات من دخول المنازل، إذا لاحظت أيًا من الحيوانات الهاربة، يرجى الاتصال برقم 911 على الفور والامتناع عن الاقتراب منها".
وأضافت الشرطة: "القرود هربت من منشأة "ألفا جينيسيس"، وتم نصب مصائد، ويتم استخدام كاميرات التصوير الحراري في محاولة لتحديد مكان القرود الهاربة".
وأكدت الشرطة أن القرود من فصيلة المكاك الريسوسي، ولم يتم القبض على أي منها. وقالت السلطات إن القرود كانت "إناثًا صغيرة جدًا تزن نحو 6-7 أرطال.
وقال جريج ويسترجارد، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا جينيسيس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن هروب القرد أمر "محبط" وأنه "يأمل في نهاية سعيدة" مع عودة الرئيسيات من تلقاء نفسها.
أوضح ويسترجارد أن أحد العاملين فشل عن غير قصد في تأمين باب القفص، ما سمح للقرود بالتجول بحرية.
ويتخصص "ألفا جينيسيس" للاختبارات في أبحاث الرئيسيات غير البشرية لصالح مجتمع الأبحاث الطبية الحيوية. وهو أحد أكبر مرافق الرئيسيات في البلاد المصممة خصيصًا للقرود، حيث تبلغ مساحته أكثر من 100 فدان لأغراض البحث والتكاثر، وفقًا لموقعه على الإنترنت.
وهذه ليست المرة الأولى التي تهرب فيها قرود في ولاية ساوث كارولينا. فقد ذكرت صحيفة "بوست آند كورير" أن 19 قردًا هربت من نفس المنشأة في عام 2016، لكن تم إعادتها بعد ست ساعات.