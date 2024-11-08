43 قردا تهرب من منشأة أبحاث في ولاية كارولينا الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241108/43-قردا-تهرب-من-منشأة-أبحاث-في-ولاية-كارولينا-الأمريكية-1094593193.html
43 قردا تهرب من منشأة أبحاث في ولاية كارولينا الأمريكية
43 قردا تهرب من منشأة أبحاث في ولاية كارولينا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات في ولاية كارولينا، يوم أمس الخميس، عن هروب أكثر من 40 قردا من منشأة بحثية في ساوث كارولينا، داعية السكان إلى إغلاق نوافذ وأبواب منازلهم. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T06:19+0000
2024-11-08T06:19+0000
مجتمع
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091898688_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_549ec4fd2fbd001ee2bbabd8d1276fa9.jpg
وقالت إدارة شرطة ياماسي: "ينصح السكان بشدة بتأمين الأبواب والنوافذ لمنع هذه الحيوانات من دخول المنازل، إذا لاحظت أيًا من الحيوانات الهاربة، يرجى الاتصال برقم 911 على الفور والامتناع عن الاقتراب منها".وأكدت الشرطة أن القرود من فصيلة المكاك الريسوسي، ولم يتم القبض على أي منها. وقالت السلطات إن القرود كانت "إناثًا صغيرة جدًا تزن نحو 6-7 أرطال.وقال جريج ويسترجارد، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا جينيسيس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن هروب القرد أمر "محبط" وأنه "يأمل في نهاية سعيدة" مع عودة الرئيسيات من تلقاء نفسها.أوضح ويسترجارد أن أحد العاملين فشل عن غير قصد في تأمين باب القفص، ما سمح للقرود بالتجول بحرية.وهذه ليست المرة الأولى التي تهرب فيها قرود في ولاية ساوث كارولينا. فقد ذكرت صحيفة "بوست آند كورير" أن 19 قردًا هربت من نفس المنشأة في عام 2016، لكن تم إعادتها بعد ست ساعات.علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لعلاج كسور الأضلاععلماء روس يبتكرون شبكة عصبية بيولوجية ذات قدرة سمعية دقيقة
https://sarabic.ae/20241107/النباتات-تصرخ-بلغتها-وهذا-صوتها-فيديو---1094575794.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091898688_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9b598655f4ced7b12d3a07e817d4fe76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

43 قردا تهرب من منشأة أبحاث في ولاية كارولينا الأمريكية

06:19 GMT 08.11.2024
© Photo / unsplash/ Syed Ahmadقرد
قرد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Photo / unsplash/ Syed Ahmad
تابعنا عبر
أعلنت السلطات في ولاية كارولينا، يوم أمس الخميس، عن هروب أكثر من 40 قردا من منشأة بحثية في ساوث كارولينا، داعية السكان إلى إغلاق نوافذ وأبواب منازلهم.
وقالت إدارة شرطة ياماسي: "ينصح السكان بشدة بتأمين الأبواب والنوافذ لمنع هذه الحيوانات من دخول المنازل، إذا لاحظت أيًا من الحيوانات الهاربة، يرجى الاتصال برقم 911 على الفور والامتناع عن الاقتراب منها".

وأضافت الشرطة: "القرود هربت من منشأة "ألفا جينيسيس"، وتم نصب مصائد، ويتم استخدام كاميرات التصوير الحراري في محاولة لتحديد مكان القرود الهاربة".

وأكدت الشرطة أن القرود من فصيلة المكاك الريسوسي، ولم يتم القبض على أي منها. وقالت السلطات إن القرود كانت "إناثًا صغيرة جدًا تزن نحو 6-7 أرطال.
نباتات في الغابة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
مجتمع
النباتات تصرخ بلغتها وهذا صوتها... فيديو
أمس, 12:45 GMT
وقال جريج ويسترجارد، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا جينيسيس، لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن هروب القرد أمر "محبط" وأنه "يأمل في نهاية سعيدة" مع عودة الرئيسيات من تلقاء نفسها.
أوضح ويسترجارد أن أحد العاملين فشل عن غير قصد في تأمين باب القفص، ما سمح للقرود بالتجول بحرية.

ويتخصص "ألفا جينيسيس" للاختبارات في أبحاث الرئيسيات غير البشرية لصالح مجتمع الأبحاث الطبية الحيوية. وهو أحد أكبر مرافق الرئيسيات في البلاد المصممة خصيصًا للقرود، حيث تبلغ مساحته أكثر من 100 فدان لأغراض البحث والتكاثر، وفقًا لموقعه على الإنترنت.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهرب فيها قرود في ولاية ساوث كارولينا. فقد ذكرت صحيفة "بوست آند كورير" أن 19 قردًا هربت من نفس المنشأة في عام 2016، لكن تم إعادتها بعد ست ساعات.
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لعلاج كسور الأضلاع
علماء روس يبتكرون شبكة عصبية بيولوجية ذات قدرة سمعية دقيقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:47 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 نوفمبر, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала