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وزير الخارجية الإسرائيلي: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لبلادنا
وزير الخارجية الإسرائيلي: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لبلادنا
سبوتنيك عربي
أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بترشيح السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، لمنصب وزير الخارجية الثاني والسبعين. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T21:48+0000
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وقال ساعر في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن ماركو روبيرو "مناصر حقيقي لقيمنا المشتركة وصديق عظيم لإسرائيل، وأتطلع إلى العمل معك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه منطقتنا والعالم".وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يتجه لاختيار السيناتور ماركو روبيو، لتولي وزارة الخارجية في إدارته المقبلة.ونقلت صحيفة أمريكية عن مصادر قولها إن ترامب يتحرك بسرعة في اتجاه تشكيل فريق السياسة الخارجية والأمن القومي في إدارته، لافتة إلى أنه رغم ترجيح اسم روبيو، لتولي الخارجية الأمريكية، إلا أن ترامب يمكن أن يغير رأيه في اللحظات الأخيرة.ويعرف ماركو روبيو بتبني سياسة متشددة تجاه الصين وإيران ويصنف ضمن صقور السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه يواجه انتقادات بشأن تردده في قضايا الهجرة.وتم انتخاب روبيو لعضوية مجلس الشيوخ في 2010، وفي الآونة الأخيرة أظهر دعمه لرؤية ترامب في العديد من القضايا وأبرزها موقفه من الأزمة الأوكرانية، التي يرى الرئيس الأمريكي المنتخب أنها وصلت إلى طريق مسدود.ولفتت وسائل إعلام أمريكية إلى أن روبيو، كان مرشحا لتولي منصب نائب الرئيس في إدارة ترامب، ورغم عدم اختياره إلا أنه ظل مخلصا للرئيس المنتخب.وإذا تأكد اختيار روبيو لوزارة الخارجية في إدارة ترامب، فسيكون أول لاتيني يتولى هذا المنصب.ولم يصدر روبيو أي تعليقات على أنباء ترشيحه للخارجية، كما لم يعلق المتحدث باسم ترامب على تلك الأنباء، في الوقت الذي تم فيه اختيار عدد من المرشحين لوظائف متعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القوي وأبرزها اختيار النائب مايكل والتز، مستشارا للأمن القومي، والنائبة إليز ستيفانيك، سفيرة لدى الأمم المتحدة.وفاز دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن يتسلم مهام منصبه رسميا في يناير/ كانون الثاني المقبل.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, الأخبار

وزير الخارجية الإسرائيلي: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لبلادنا

21:48 GMT 13.11.2024
© AP Photo / Emmanuel Dunandوزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Emmanuel Dunand
تابعنا عبر
أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بترشيح السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، لمنصب وزير الخارجية الثاني والسبعين.
وقال ساعر في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إن ماركو روبيرو "مناصر حقيقي لقيمنا المشتركة وصديق عظيم لإسرائيل، وأتطلع إلى العمل معك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه منطقتنا والعالم".
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يتجه لاختيار السيناتور ماركو روبيو، لتولي وزارة الخارجية في إدارته المقبلة.
ونقلت صحيفة أمريكية عن مصادر قولها إن ترامب يتحرك بسرعة في اتجاه تشكيل فريق السياسة الخارجية والأمن القومي في إدارته، لافتة إلى أنه رغم ترجيح اسم روبيو، لتولي الخارجية الأمريكية، إلا أن ترامب يمكن أن يغير رأيه في اللحظات الأخيرة.
ويعرف ماركو روبيو بتبني سياسة متشددة تجاه الصين وإيران ويصنف ضمن صقور السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه يواجه انتقادات بشأن تردده في قضايا الهجرة.
وتم انتخاب روبيو لعضوية مجلس الشيوخ في 2010، وفي الآونة الأخيرة أظهر دعمه لرؤية ترامب في العديد من القضايا وأبرزها موقفه من الأزمة الأوكرانية، التي يرى الرئيس الأمريكي المنتخب أنها وصلت إلى طريق مسدود.
ولفتت وسائل إعلام أمريكية إلى أن روبيو، كان مرشحا لتولي منصب نائب الرئيس في إدارة ترامب، ورغم عدم اختياره إلا أنه ظل مخلصا للرئيس المنتخب.
وإذا تأكد اختيار روبيو لوزارة الخارجية في إدارة ترامب، فسيكون أول لاتيني يتولى هذا المنصب.
ولم يصدر روبيو أي تعليقات على أنباء ترشيحه للخارجية، كما لم يعلق المتحدث باسم ترامب على تلك الأنباء، في الوقت الذي تم فيه اختيار عدد من المرشحين لوظائف متعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القوي وأبرزها اختيار النائب مايكل والتز، مستشارا للأمن القومي، والنائبة إليز ستيفانيك، سفيرة لدى الأمم المتحدة.
وفاز دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن المقرر أن يتسلم مهام منصبه رسميا في يناير/ كانون الثاني المقبل.
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