https://sarabic.ae/20241114/الطيران-الإسرائيلي-يشن-3-غارات-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1094780842.html
الطيران الإسرائيلي يشن 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت
الطيران الإسرائيلي يشن 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 3 غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
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بيروت - سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت حتى الآن منذ ساعات الصباح الأولى 3 غارات عنيفة جدًا على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت".وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية سمع أصواتها إلى مناطق بعيدة جدًا وتسببت باندلاع النيران ودمار كبير في أماكن الاستهداف".ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
https://sarabic.ae/20241106/قصف-إسرائيلي-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1094558722.html
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أخبار الضاحية الجنوبية, الضاحية الجنوبية, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضاحية الجنوبية, الضاحية الجنوبية, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الطيران الإسرائيلي يشن 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت
02:58 GMT 14.11.2024 (تم التحديث: 02:59 GMT 14.11.2024)
شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 3 غارات عنيفة على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
بيروت - سبوتنيك
. وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت حتى الآن منذ ساعات الصباح الأولى 3 غارات عنيفة جدًا على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت".
وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية سمع أصواتها إلى مناطق بعيدة جدًا وتسببت باندلاع النيران ودمار كبير في أماكن الاستهداف".
ويتواصل القصف المتبادل
بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.