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https://sarabic.ae/20241114/المركزي-للإحصاء-يعلن-ارتفاع-نسبة-البطالة-في-مصر-1094807113.html
"المركزي للإحصاء" يعلن ارتفاع نسبة البطالة في مصر
"المركزي للإحصاء" يعلن ارتفاع نسبة البطالة في مصر
سبوتنيك عربي
ارتفعت نسبة البطالة في مصر خلال الفترة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالفترة من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T15:46+0000
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أعلن ذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري، الذي أوضح أن هذه النتائج تم رصدها في بحث القوى العاملة لتلك الفترة من العام الحالي.وبلغ معدل البطالة 6.7 في المئة من إجمالي قوة العمل مرتفعا بمقدار 0.2 في المئة عن الربع الثاني من العام الذي سجل 6.5 في المئة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت وزارة التخطيط المصرية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 في المئة في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ3.8 في المئة في نفس الفترة من العام المالي السابق.وأشارت الوزارة إلى أن التوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية العالمية كان لها آثارها التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالهجمات في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس بسبب تحول العديد من الخطوط الملاحية بعيدا عنها.وبحسب الإحصاء، فقد سجل حجم قوة العمل 32.218 مليون فرد مرتفعا بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بالربع السابق من العام الحالي، بينما سجل عدد المتعطلين 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.7 في المئة من إجمالي قوة العمل.
https://sarabic.ae/20220815/الحكومة-المصرية-تكشف-نسبة-البطالة-خلال-الربع-الثاني-لعام-2022-1066418661.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد

"المركزي للإحصاء" يعلن ارتفاع نسبة البطالة في مصر

15:46 GMT 14.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributorسوق العمل في مصر
سوق العمل في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
ارتفعت نسبة البطالة في مصر خلال الفترة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالفترة من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران.
أعلن ذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري، الذي أوضح أن هذه النتائج تم رصدها في بحث القوى العاملة لتلك الفترة من العام الحالي.
وبلغ معدل البطالة 6.7 في المئة من إجمالي قوة العمل مرتفعا بمقدار 0.2 في المئة عن الربع الثاني من العام الذي سجل 6.5 في المئة.
أسواق القاهرة تعاني من الركود بسبب حظر التجول المفروض في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
الحكومة المصرية تكشف نسبة البطالة خلال الربع الثاني لعام 2022
15 أغسطس 2022, 09:12 GMT
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت وزارة التخطيط المصرية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 في المئة في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ3.8 في المئة في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشارت الوزارة إلى أن التوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية العالمية كان لها آثارها التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالهجمات في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس بسبب تحول العديد من الخطوط الملاحية بعيدا عنها.
وبحسب الإحصاء، فقد سجل حجم قوة العمل 32.218 مليون فرد مرتفعا بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بالربع السابق من العام الحالي، بينما سجل عدد المتعطلين 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.7 في المئة من إجمالي قوة العمل.
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