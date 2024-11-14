https://sarabic.ae/20241114/خبيرة-بالشأن-التركي-قطع-العلاقات-مع-إسرائيل-رسالة-تحذير-لترامب-وبحث-عن-دور-لتركيا-1094794404.html
خبيرة بالشأن التركي: قطع العلاقات مع إسرائيل رسالة تحذير لترامب وبحث عن دور لتركيا
خبيرة بالشأن التركي: قطع العلاقات مع إسرائيل رسالة تحذير لترامب وبحث عن دور لتركيا
سبوتنيك عربي
رأت الدكتورة هدى رزق الباحثة في الشأن التركي، أن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل هو بمثابة تحذير ورسالة إلى الرئيس... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T12:37+0000
2024-11-14T12:37+0000
2024-11-14T12:37+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأوضحت رزق في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، أن تعيينات ترامب والتي ظهرت أنها مقربة من إسرائيل وسياستها، وتعكس بشكل كبير السياسة الجديدة التي ستتبعها هذه الإدراة، وأنها تنحو نحو تسليم منطقة الشرق الأوسط لإسرائيل، لذلك اتخذ أردوعان هذا الموقف.واعتبرت رزق أنه من خلال القول بإمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل يحاول جس النبض، ليعرف إن كانت الإدراة الأميركية الجديدة تعول على الشراكة الفعلية مع تركيا أم إنها ستذهب إلى العلاقة القوية فقط مع إسرائيل في المنطقة وبالتالي مع اليونان وقبرص.وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.وقال أردوغان: "نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها".جاء ذلك خلال عودته من زيارته إلى السعودية لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.أردوغان: متفائلون بشأن لقاء محتمل مع الأسد والتهديد الإسرائيلي لسوريا ليس قصة خياليةخبير لـ"سبوتنيك": تركيا حذرة من الوصول إلى نقطة اللاعودة مع إسرائيل
https://sarabic.ae/20241110/أردوغان-العالم-يشهد-أكبر-تغيير-منذ-الحرب-الباردة-1094661586.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
خبيرة بالشأن التركي: قطع العلاقات مع إسرائيل رسالة تحذير لترامب وبحث عن دور لتركيا
حصري
رأت الدكتورة هدى رزق الباحثة في الشأن التركي، أن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل هو بمثابة تحذير ورسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد التعيينات التي أجراها في الشرق الأوسط.
وأوضحت رزق في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، أن تعيينات ترامب والتي ظهرت أنها مقربة من إسرائيل وسياستها، وتعكس بشكل كبير السياسة الجديدة التي ستتبعها هذه الإدراة، وأنها تنحو نحو تسليم منطقة الشرق الأوسط لإسرائيل، لذلك اتخذ أردوعان هذا الموقف.
وأضافت: "أردوغان يبحث عن دور تركيا بعد إعطاء القوة والسلطة لإسرائيل، موضحة أن أردوغان يحاول القول لترامب والسلطة الجديدة للبحث عن صورة تركيا بالنسبة للقيادة الجديدة في أميركا، وللقول أن تركيا التي أوقفت العلاقات التجارية مع إسرائيل يمكن أن تقرر في السياسة المتبعة في غزة لأن هناك مشاريع في غزة والضفة الغربية بدأت تلوح في الأفق من خلال مشاريع ترامب في هذه المنطقة، ولذلك أراد أردوغان القول أن لتركيا أيضا دور في المنطقة وغزة وفي تقرير مصير فلسطين".
واعتبرت رزق أنه من خلال القول بإمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل يحاول جس النبض، ليعرف إن كانت الإدراة الأميركية الجديدة تعول على الشراكة الفعلية مع تركيا أم إنها ستذهب إلى العلاقة القوية فقط مع إسرائيل في المنطقة وبالتالي مع اليونان وقبرص.
وأشارت إلى أن موقف الرئيس التركي جاء بعد البيان الذي صدر عن القمة العربية- الإسلامية في الرياض والتي طالبت بإنهاء العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة، للقول إن "لتركيا موقف صلب أكثر من مقررات القمة".
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وقال أردوغان: "نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها".
واوضح أن أنقرة لن تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتطوير التعاون أو إعادة العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.
جاء ذلك خلال عودته من زيارته إلى السعودية لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.