https://sarabic.ae/20241110/أردوغان-العالم-يشهد-أكبر-تغيير-منذ-الحرب-الباردة-1094661586.html

أردوغان: العالم يشهد أكبر تغيير منذ الحرب الباردة

أردوغان: العالم يشهد أكبر تغيير منذ الحرب الباردة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا يمكنها الاكتفاء بموقف المتفرج مما يشهده العالم من تطورات. 10.11.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة، اليوم الأحد، قال فيه إن النظام العالمي يمر بأكبر تغيير منذ الحرب الباردة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.والشهر الماضي، حذر أردوغان من أن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، وقال إنه من الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه "اللعبة".ووصف أردوغان ما يحدث في الشرق الأوسط بالقول إن المنطقة "تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة"، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا.كما دعا الرئيس التركي، الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده قدمت رسالة إلى الأمم المتحدة، وقعتها أكثر من 50 دولة، بهذا الشأن.ويوجه أردوغان انتقادات شديدة لإسرائيل طوال الحرب في غزة، وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، قال إن تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا.

https://sarabic.ae/20241026/أردوغان-يدعو-الشرق-الأوسط-إلى-عدم-التورط-في-لعبة-إسرائيل-1094191073.html

https://sarabic.ae/20241104/في-رسالة-وقعتها-أكثر-من-50-دولة-تركيا-تضغط-على-الأمم-المتحدة-لفرض-حظر-للأسلحة-على-إسرائيل-1094471847.html

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