أردوغان: العالم يشهد أكبر تغيير منذ الحرب الباردة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:34 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لبنان.. حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إيران تنفي مزاعم أميركية بمحاولة اغتيال ترامب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241110/أردوغان-العالم-يشهد-أكبر-تغيير-منذ-الحرب-الباردة-1094661586.html
أردوغان: العالم يشهد أكبر تغيير منذ الحرب الباردة
أردوغان: العالم يشهد أكبر تغيير منذ الحرب الباردة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا يمكنها الاكتفاء بموقف المتفرج مما يشهده العالم من تطورات. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T21:45+0000
2024-11-10T22:00+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094661679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab99d418f6e513f90b07d1a16d3bc08b.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة، اليوم الأحد، قال فيه إن النظام العالمي يمر بأكبر تغيير منذ الحرب الباردة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.والشهر الماضي، حذر أردوغان من أن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، وقال إنه من الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه "اللعبة".ووصف أردوغان ما يحدث في الشرق الأوسط بالقول إن المنطقة "تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة"، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا.كما دعا الرئيس التركي، الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده قدمت رسالة إلى الأمم المتحدة، وقعتها أكثر من 50 دولة، بهذا الشأن.ويوجه أردوغان انتقادات شديدة لإسرائيل طوال الحرب في غزة، وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، قال إن تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا.
https://sarabic.ae/20241026/أردوغان-يدعو-الشرق-الأوسط-إلى-عدم-التورط-في-لعبة-إسرائيل-1094191073.html
https://sarabic.ae/20241104/في-رسالة-وقعتها-أكثر-من-50-دولة-تركيا-تضغط-على-الأمم-المتحدة-لفرض-حظر-للأسلحة-على-إسرائيل-1094471847.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094661679_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d97c3716ff26611187f9602718ec96b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

أردوغان: العالم يشهد أكبر تغيير منذ الحرب الباردة

21:45 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 22:00 GMT 10.11.2024)
© AP Photoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا يمكنها الاكتفاء بموقف المتفرج مما يشهده العالم من تطورات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة، اليوم الأحد، قال فيه إن النظام العالمي يمر بأكبر تغيير منذ الحرب الباردة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
أردوغان يدعو الشرق الأوسط إلى عدم التورط في "لعبة إسرائيل"
26 أكتوبر, 15:42 GMT
والشهر الماضي، حذر أردوغان من أن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، وقال إنه من الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه "اللعبة".
ووصف أردوغان ما يحدث في الشرق الأوسط بالقول إن المنطقة "تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة"، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
في رسالة وقعتها أكثر من 50 دولة.. تركيا تضغط على الأمم المتحدة لفرض حظر للأسلحة على إسرائيل
4 نوفمبر, 11:56 GMT
كما دعا الرئيس التركي، الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده قدمت رسالة إلى الأمم المتحدة، وقعتها أكثر من 50 دولة، بهذا الشأن.
ويوجه أردوغان انتقادات شديدة لإسرائيل طوال الحرب في غزة، وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، قال إن تركيا يمكن أن تتدخل في إسرائيل كما فعلت في قره باغ وليبيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала