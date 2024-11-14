https://sarabic.ae/20241114/طهران-لم-نتخذ-أي-قرارات-لتغيير-عدد-قواتنا-في-سوريا-1094781746.html

طهران: لم نتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتنا في سوريا

طهران: لم نتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتنا في سوريا

سبوتنيك عربي

صرح كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، أن طهران لم تتخذ أي قرار بتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط. 14.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-14T04:59+0000

2024-11-14T04:59+0000

2024-11-14T04:59+0000

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وقال خاجي لوكالة "سبوتنيك": "وجود مستشارينا العسكريين في سوريا مستمر".وفي تموز/يوليو الماضي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدعو القيادة الإسرائيلية إلى التخلي عن العمليات العسكرية العدوانية ضد سوريا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأدانت موسكو بشدة تصرفات تل أبيب ودعت إلى احترام السيادة الإقليمية لسوريا. وأعرب الكرملين عن قلقه العميق إزاء توسع جغرافية الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن كل هذا يؤدي إلى تصعيد التوتر، وهو أمر مدمر للغاية للمنطقة بأكملها.مساعدة وزير الخارجية المصري السابق: القمة العربية تحمل مؤشرا جديا وأمريكا عقبة في مجلس الأمنروسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا

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أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي