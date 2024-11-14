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طهران: لم نتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتنا في سوريا
طهران: لم نتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتنا في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، أن طهران لم تتخذ أي قرار بتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T04:59+0000
2024-11-14T04:59+0000
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وقال خاجي لوكالة "سبوتنيك": "وجود مستشارينا العسكريين في سوريا مستمر".وفي تموز/يوليو الماضي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدعو القيادة الإسرائيلية إلى التخلي عن العمليات العسكرية العدوانية ضد سوريا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأدانت موسكو بشدة تصرفات تل أبيب ودعت إلى احترام السيادة الإقليمية لسوريا. وأعرب الكرملين عن قلقه العميق إزاء توسع جغرافية الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن كل هذا يؤدي إلى تصعيد التوتر، وهو أمر مدمر للغاية للمنطقة بأكملها.مساعدة وزير الخارجية المصري السابق: القمة العربية تحمل مؤشرا جديا وأمريكا عقبة في مجلس الأمنروسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا
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أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي

طهران: لم نتخذ أي قرارات لتغيير عدد قواتنا في سوريا

04:59 GMT 14.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemiطلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
صرح كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، أن طهران لم تتخذ أي قرار بتغيير عدد قواتها في سوريا في ضوء التوترات في الشرق الأوسط.
وقال خاجي لوكالة "سبوتنيك": "وجود مستشارينا العسكريين في سوريا مستمر".

وأكد أنه "لا توجد قرارات بشأن تغييرات في عدد قواتنا وأفرادنا (في سوريا) حتى الآن، كل شيء لا يزال على حاله".

وفي تموز/يوليو الماضي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدعو القيادة الإسرائيلية إلى التخلي عن العمليات العسكرية العدوانية ضد سوريا.

وتتعرض الجمهورية العربية السورية بشكل متواصل لاعتداءات إسرائيلية على أراضيها مختلقة لذلك ذرائع مختلفة، ومستفيدة من الضعف الذي سببته سنوات طويلة من الحرب الداخلية والحصار الاقتصادي الذي فرضته العقوبات الغربية القاسية.

الجلسة العامة للاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا في إطار صيغة أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
أهم بنود الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا في إطار "صيغة أستانا"
12 نوفمبر, 09:50 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطالب سوريا باستمرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ورغم ذلك لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي إدانة تذكر بهذا الصدد، وذلك بسبب الدول الغربية في المجلس وعلى رأسها الولايات المتحدة التي عطلت دوماً أي مشروع إدانة لإسرائيل، ما يقدم لتل أبيب الغطاء الكامل والإفلات من العقاب على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، ويشكل لها حافزا نحو مواصلة نهج التعدي على سوريا.
وأدانت موسكو بشدة تصرفات تل أبيب ودعت إلى احترام السيادة الإقليمية لسوريا. وأعرب الكرملين عن قلقه العميق إزاء توسع جغرافية الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن كل هذا يؤدي إلى تصعيد التوتر، وهو أمر مدمر للغاية للمنطقة بأكملها.
مساعدة وزير الخارجية المصري السابق: القمة العربية تحمل مؤشرا جديا وأمريكا عقبة في مجلس الأمن
روسيا: عودة الاتصالات مع واشنطن بظل إدارة ترامب قد تساعد بتسوية سريعة في سوريا
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