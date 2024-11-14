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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241114/فرنسا-تعلن-الانتهاء-من-تدريب-2300-جندي-أوكراني-على-أراضيها-صور-1094813991.html
فرنسا تعلن الانتهاء من تدريب 2300 جندي أوكراني على أراضيها.. صور
فرنسا تعلن الانتهاء من تدريب 2300 جندي أوكراني على أراضيها.. صور
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، بأن فرنسا انتهت من تدريب وحدة عسكرية مكونة 2300 جندي أوكراني. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T20:20+0000
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وقالت الوِزارة عبر منصة "إكس": "تنهي الوزارة تدريب أول وحدة عسكرية أوكرانية بالتعاون مع الجيش الأوكراني"، مرفقة المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه جنود أوكرانيون يقومون بمناورات قتالية مختلفة باستخدام المدفعية الفرنسية وأسلحة أخرى.وقد انتهت وزارة الدفاع الفرنسية من تدريب ألفين وثلاث مئة جندي أوكراني، من بين 155 وحدة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية المسلحة، بما في ذلك ثلاث أقسام مشاة، سلاح الهندسة والمدفعية، والمراقبة الأرضية والجوية والاستطلاع. تلقى الجنود الأوكران التدريب على يد ألف وخمسمئة جندي فرنسي.وزار وزير الدفاع ووزير الخارجية الفرنسيين، سيباستيان ليكورنو، وجان نويل بارو، القاعدة العسكرية التي يتدرب فيها الجنود الأوكرانيون في مقاطعة هوت مارن شمال شرقي فرنسا.وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240606/ماكرون-فرنسا-ستزود-أوكرانيا-بـ5-طائرات-مقاتلة-وستدرب-الطيارين-الأوكرانيين-1089591419.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

فرنسا تعلن الانتهاء من تدريب 2300 جندي أوكراني على أراضيها.. صور

20:20 GMT 14.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، بأن فرنسا انتهت من تدريب وحدة عسكرية مكونة 2300 جندي أوكراني.
وقالت الوِزارة عبر منصة "إكس": "تنهي الوزارة تدريب أول وحدة عسكرية أوكرانية بالتعاون مع الجيش الأوكراني"، مرفقة المنشور بمقطع فيديو يظهر فيه جنود أوكرانيون يقومون بمناورات قتالية مختلفة باستخدام المدفعية الفرنسية وأسلحة أخرى.
وقد انتهت وزارة الدفاع الفرنسية من تدريب ألفين وثلاث مئة جندي أوكراني، من بين 155 وحدة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية المسلحة، بما في ذلك ثلاث أقسام مشاة، سلاح الهندسة والمدفعية، والمراقبة الأرضية والجوية والاستطلاع. تلقى الجنود الأوكران التدريب على يد ألف وخمسمئة جندي فرنسي.
وزار وزير الدفاع ووزير الخارجية الفرنسيين، سيباستيان ليكورنو، وجان نويل بارو، القاعدة العسكرية التي يتدرب فيها الجنود الأوكرانيون في مقاطعة هوت مارن شمال شرقي فرنسا.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون: فرنسا ستزود أوكرانيا بـ5 طائرات مقاتلة وستدرب الطيارين الأوكرانيين
6 يونيو, 19:45 GMT
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وبحسب لافروف، فإن أمريكا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل ومن خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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