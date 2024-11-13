https://sarabic.ae/20241113/لافروف-واشنطن-ستواصل-محاولة-السيطرة-على-أوكرانيا-في-عهد-ترامب-1094775961.html

لافروف: واشنطن ستواصل محاولة السيطرة على أوكرانيا في عهد ترامب

لافروف: واشنطن ستواصل محاولة السيطرة على أوكرانيا في عهد ترامب

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستواصل محاولة السيطرة على أوكرانيا في عهد ترامب، وستواصل السعي لإضعاف روسيا. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T19:28+0000

2024-11-13T19:28+0000

2024-11-13T19:28+0000

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وقال لافروف في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، إنه ومع مجيء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات، ستواصل واشنطن محاولة السيطرة على الوضع حول أوكرانيا، وستواصل السعي لإضعاف روسيا، متجاهلة الحاجة إلى ضمان حقوق السكان الناطقين بالروسية.وأضاف لافروف أن "موقف واشنطن الأساسي تجاه الشؤون الأوكرانية، وبالتأكيد تجاه الشؤون الأوروبية لن يتغير، بمعنى أن واشنطن ستسعى دائمًا إلى إبقاء كل ما يحدث في فضاء "الناتو"، وبطبيعة الحال، في فضاء "الناتو" نفسه والاتحاد الأوروبي تحت سيطرتها. لقد أصبح الاتحاد الآن مثل حلف شمال الأطلسي من الناحية العسكرية والسياسية".وأكد لافروف أنه ليس لديه أدنى شك في أن الولايات المتحدة سترغب في إبقاء كل شيء تحت سيطرتها.وأشار لافروف إلى أن الغرب يتجاهل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، ولا أحد في الغرب يهتم بالأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، بما في ذلك إبادة كل شيء روسي.إعلام: واشنطن تعتزم تزويد كييف بذخيرة "باتريوت" قبل عودة ترامبلافروف يتحدث حول ملفات مهمة: أمريكا تحاول أن تنسب إلى روسيا أشياء هي من فعلها

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