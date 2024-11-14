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مشهد خطير لقذيفة إسرائيلية تسقط قرب طائرة مدنية خلال إقلاعها من مطار بيروت... فيديو
مشهد خطير لقذيفة إسرائيلية تسقط قرب طائرة مدنية خلال إقلاعها من مطار بيروت... فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك" مشهدا خطيرا، اليوم الخميس، للحظة سقوط قذيفة إسرائيلية بالتزامن مع وجود طائرة مدنية على مدرج مطار بيروت الدولي خلال لحظة الإقلاع. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن "غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مبنى في منطقة الشويفات - العمروسية في بيروت، بالتزامن مع استعداد إحدى الطائرات المدنية للإقلاع من مطار بيروت".أفاد المراسل بأن الجيش الإسرائيلي قام بقصف بعض مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقال أدرعي في بيانه: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب "، داعيًا إلى إخلاء هذه المباني والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 3 غارات عنيفة على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية سمع أصواتها إلى مناطق بعيدة جدًا وتسببت باندلاع النيران ودمار كبير في أماكن الاستهداف".ويتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, حصري, تقارير سبوتنيك

مشهد خطير لقذيفة إسرائيلية تسقط قرب طائرة مدنية خلال إقلاعها من مطار بيروت... فيديو

10:31 GMT 14.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayمشهد لسبوتنيك للحظة إقلع طائرة مدنية من مطار بيروت بالتزامن مع قصف إسرائيلي
مشهد لسبوتنيك للحظة إقلع طائرة مدنية من مطار بيروت بالتزامن مع قصف إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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رصدت عدسة "سبوتنيك" مشهدا خطيرا، اليوم الخميس، للحظة سقوط قذيفة إسرائيلية بالتزامن مع وجود طائرة مدنية على مدرج مطار بيروت الدولي خلال لحظة الإقلاع.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن "غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مبنى في منطقة الشويفات - العمروسية في بيروت، بالتزامن مع استعداد إحدى الطائرات المدنية للإقلاع من مطار بيروت".
أفاد المراسل بأن الجيش الإسرائيلي قام بقصف بعض مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية بضرورة إخلاء مبانيهم وتحديدا في شويفات العمروسية والغبيري.

وقال أدرعي في بيانه: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب "، داعيًا إلى إخلاء هذه المباني والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.
شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، 3 غارات عنيفة على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت حتى الآن منذ ساعات الصباح الأولى 3 غارات عنيفة جدًا على مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضاف أن "الغارات على الضاحية الجنوبية سمع أصواتها إلى مناطق بعيدة جدًا وتسببت باندلاع النيران ودمار كبير في أماكن الاستهداف".
ويتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
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