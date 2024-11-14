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https://sarabic.ae/20241114/مهرجان-القاهرة-السينمائي-يعرض-10-أفلام-تفاعلية-قصيرة-من-مشروع-في-المدرسة-1094807767.html
مهرجان القاهرة السينمائي يعرض 10 أفلام تفاعلية قصيرة من مشروع "في المدرسة"
مهرجان القاهرة السينمائي يعرض 10 أفلام تفاعلية قصيرة من مشروع "في المدرسة"
سبوتنيك عربي
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الاتفاق مع المخرجة ساندرا نشأت، على عرض 10 أفلام قصيرة من مشروع "في المدرسة"، ضمن برنامج الدورة 45 التي تقام خلال... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T16:01+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن مشروع "في المدرسة"، عبارة عن سلسلة من الأفلام التفاعلية القصيرة، التي تخاطب الطفل والأسرة، والمدرسين أيضا، صورت منه المخرجة ساندرا نشأت 48 فيلما.وحتى الآن، تم اختيار 10 أفلام منها للعرض على شاشة مهرجان القاهرة، هي "وينه ميسي"، و"أم علي"، و"صورة الفصل"، و"يوم الجمعة"، و"كل هذه الlikes"، و"أبجد هوز"، و"المتحف"، و"الواد لابوه"، و"البرنس سليم"، و"مدام ديدي".وسيقام عرض أفلام "في المدرسة"، في الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 16 نوفمبر، بقاعة "إيوارت" بالجامعة الأمريكية بالتحرير، بحضور عدد من أطفال المدارس وأسرهم. ويعقب العرض حوار مع المخرجة ساندرا نشأت تديره الدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية.تقول المخرجة ساندرا نشأت، إن صناعة فيلم يخاطب الأسرة والطفل، كان من أحلامها، وقد حققته من خلال سلسلة أفلام "في المدرسة"، التي عملت عليها لمدة عام ونصف، لتكون النتيجة 48 فيلما قصيرا بأفكار ورؤى مختلفة.وأعربت ساندرا نشأت، عن سعادتها وفخرها بإقامة عرض لعدد من هذه الأفلام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي العريق، والسعادة مضاعفة بأن العرض سيكون في قاعة "إيوارت" بالجامعة الأمريكية، التي أقامت فيها العرض الخاص لفيلم "آخر شتا" مشروع تخرجها من معهد السينما، وهو ما يجعلها تشعر بنفس إحساس البدايات، حماس يصاحبه خوف وقلق.وأوضحت ساندرا نشأت، أن سلسلة أفلام "في المدرسة" قائمة على فكرة التفاعل، حيث يتاح للمتفرج اختيار أحد اتجاهين، بناء عليه يتغير مسار الأحداث في الفيلم، وهو ما سيتاح للجمهور عند انطلاق المشروع عبر تطبيق "5 ثواني" خلال الفترة المقبلة.ولفتت نشأت في الوقت نفسه، إلى أن المحتوى الذي تناقشه الأفلام آمن ومراجَع من وزارة التربية والتعليم، لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة في المواقف المختلفة، كما أن أبطال هذه الأفلام هم من طلاب المدارس، الذين تم اختيارهم بشكل مفاجئ أثناء التصوير دون تحضير مسبق، ورغم ذلك أظهروا احترافية في أداء المشاهد التمثيلية.
https://sarabic.ae/20241113/حسين-فهمي-رئيس-مهرجان-القاهرة-السينمائي-الدولي-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-تفاصيل-الدورة-45-من-المهرجان-1094773577.html
https://sarabic.ae/20221113/رئيس-مهرجان-القاهرة-السينمائي-لسبوتنيك-نسخة-هذا-العام-مميزة-وتواكب-الاهتمام-العالمي-بالمناخ-1070130019.html
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مهرجان القاهرة السينمائي يعرض 10 أفلام تفاعلية قصيرة من مشروع "في المدرسة"

16:01 GMT 14.11.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمهرجان القاهرة السينمائي يعرض 10 أفلام تفاعلية قصيرة من مشروع "في المدرسة"
مهرجان القاهرة السينمائي يعرض 10 أفلام تفاعلية قصيرة من مشروع في المدرسة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الاتفاق مع المخرجة ساندرا نشأت، على عرض 10 أفلام قصيرة من مشروع "في المدرسة"، ضمن برنامج الدورة 45 التي تقام خلال الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برئاسة الفنان حسين فهمي.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن مشروع "في المدرسة"، عبارة عن سلسلة من الأفلام التفاعلية القصيرة، التي تخاطب الطفل والأسرة، والمدرسين أيضا، صورت منه المخرجة ساندرا نشأت 48 فيلما.
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وحتى الآن، تم اختيار 10 أفلام منها للعرض على شاشة مهرجان القاهرة، هي "وينه ميسي"، و"أم علي"، و"صورة الفصل"، و"يوم الجمعة"، و"كل هذه الlikes"، و"أبجد هوز"، و"المتحف"، و"الواد لابوه"، و"البرنس سليم"، و"مدام ديدي".
وسيقام عرض أفلام "في المدرسة"، في الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 16 نوفمبر، بقاعة "إيوارت" بالجامعة الأمريكية بالتحرير، بحضور عدد من أطفال المدارس وأسرهم. ويعقب العرض حوار مع المخرجة ساندرا نشأت تديره الدكتورة ميرفت أبو عوف أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية.
تقول المخرجة ساندرا نشأت، إن صناعة فيلم يخاطب الأسرة والطفل، كان من أحلامها، وقد حققته من خلال سلسلة أفلام "في المدرسة"، التي عملت عليها لمدة عام ونصف، لتكون النتيجة 48 فيلما قصيرا بأفكار ورؤى مختلفة.
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وأعربت ساندرا نشأت، عن سعادتها وفخرها بإقامة عرض لعدد من هذه الأفلام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي العريق، والسعادة مضاعفة بأن العرض سيكون في قاعة "إيوارت" بالجامعة الأمريكية، التي أقامت فيها العرض الخاص لفيلم "آخر شتا" مشروع تخرجها من معهد السينما، وهو ما يجعلها تشعر بنفس إحساس البدايات، حماس يصاحبه خوف وقلق.
وأوضحت ساندرا نشأت، أن سلسلة أفلام "في المدرسة" قائمة على فكرة التفاعل، حيث يتاح للمتفرج اختيار أحد اتجاهين، بناء عليه يتغير مسار الأحداث في الفيلم، وهو ما سيتاح للجمهور عند انطلاق المشروع عبر تطبيق "5 ثواني" خلال الفترة المقبلة.
ولفتت نشأت في الوقت نفسه، إلى أن المحتوى الذي تناقشه الأفلام آمن ومراجَع من وزارة التربية والتعليم، لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة في المواقف المختلفة، كما أن أبطال هذه الأفلام هم من طلاب المدارس، الذين تم اختيارهم بشكل مفاجئ أثناء التصوير دون تحضير مسبق، ورغم ذلك أظهروا احترافية في أداء المشاهد التمثيلية.
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