البنتاغون يعلن عن زيادة في حالات الانتحار بين العسكريين الأمريكيين

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القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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لقاء سبوتنيك
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ملفات ساخنة
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18:03 GMT
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29 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20241115/البنتاغون-يعلن-عن-زيادة-في-حالات-الانتحار-بين-العسكريين-الأمريكيين-1094822335.html
البنتاغون يعلن عن زيادة في حالات الانتحار بين العسكريين الأمريكيين
البنتاغون يعلن عن زيادة في حالات الانتحار بين العسكريين الأمريكيين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن ارتفاع حالات الانتحار بين أفراد الجيش الأمريكي خلال عام 2023، حيث بلغت 523 حالة، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T09:12+0000
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وذكر البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن حالات الانتحار بين العسكريين ارتفعت بنسبة 12%، وبين جنود الاحتياط بنسبة 8%، بينما شهدت حالات الانتحار بين أفراد الحرس الوطني انخفاضًا بنسبة 5%. وأكد البنتاغون أن "كل حالة انتحار تُعد مصدر قلق كبير"، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة لتحسين الرعاية النفسية والدعم للعسكريين.من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان آخر عن قلقه إزاء هذه الأرقام المتزايدة، مذكرًا بتشكيله لجنة مستقلة في عام 2022 لدراسة وتقييم إجراءات الوزارة في منع الانتحار ومكافحته.كما شدد أوستن على أهمية تعزيز جودة وتوفر الدعم النفسي للعسكريين للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.
https://sarabic.ae/20241114/البنتاغون-يعترف-بخطورة-المهمة-التي-تنتظره-بشأن-أوكرانيا-1094813882.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, العالم, الأخبار

البنتاغون يعلن عن زيادة في حالات الانتحار بين العسكريين الأمريكيين

09:12 GMT 15.11.2024
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© flickr.com / Expert Infantry
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن ارتفاع حالات الانتحار بين أفراد الجيش الأمريكي خلال عام 2023، حيث بلغت 523 حالة، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق.
وذكر البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن حالات الانتحار بين العسكريين ارتفعت بنسبة 12%، وبين جنود الاحتياط بنسبة 8%، بينما شهدت حالات الانتحار بين أفراد الحرس الوطني انخفاضًا بنسبة 5%.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون يعترف بخطورة المهمة التي تنتظره بشأن أوكرانيا
أمس, 20:22 GMT
وأكد البنتاغون أن "كل حالة انتحار تُعد مصدر قلق كبير"، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة لتحسين الرعاية النفسية والدعم للعسكريين.
من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان آخر عن قلقه إزاء هذه الأرقام المتزايدة، مذكرًا بتشكيله لجنة مستقلة في عام 2022 لدراسة وتقييم إجراءات الوزارة في منع الانتحار ومكافحته.
كما شدد أوستن على أهمية تعزيز جودة وتوفر الدعم النفسي للعسكريين للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.
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