https://sarabic.ae/20241115/البنتاغون-يعلن-عن-زيادة-في-حالات-الانتحار-بين-العسكريين-الأمريكيين-1094822335.html
البنتاغون يعلن عن زيادة في حالات الانتحار بين العسكريين الأمريكيين
البنتاغون يعلن عن زيادة في حالات الانتحار بين العسكريين الأمريكيين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن ارتفاع حالات الانتحار بين أفراد الجيش الأمريكي خلال عام 2023، حيث بلغت 523 حالة، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T09:12+0000
2024-11-15T09:12+0000
2024-11-15T09:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
البنتاغون الأمريكي
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102032/88/1020328829_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_ba1bd5adea28b5d3398a23f9fd993861.jpg
وذكر البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن حالات الانتحار بين العسكريين ارتفعت بنسبة 12%، وبين جنود الاحتياط بنسبة 8%، بينما شهدت حالات الانتحار بين أفراد الحرس الوطني انخفاضًا بنسبة 5%. وأكد البنتاغون أن "كل حالة انتحار تُعد مصدر قلق كبير"، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة لتحسين الرعاية النفسية والدعم للعسكريين.من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان آخر عن قلقه إزاء هذه الأرقام المتزايدة، مذكرًا بتشكيله لجنة مستقلة في عام 2022 لدراسة وتقييم إجراءات الوزارة في منع الانتحار ومكافحته.كما شدد أوستن على أهمية تعزيز جودة وتوفر الدعم النفسي للعسكريين للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.
https://sarabic.ae/20241114/البنتاغون-يعترف-بخطورة-المهمة-التي-تنتظره-بشأن-أوكرانيا-1094813882.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102032/88/1020328829_112:0:912:600_1920x0_80_0_0_9c1e9d6a6a0042860864cea8ad66ae33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, العالم, الأخبار
البنتاغون يعلن عن زيادة في حالات الانتحار بين العسكريين الأمريكيين
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن ارتفاع حالات الانتحار بين أفراد الجيش الأمريكي خلال عام 2023، حيث بلغت 523 حالة، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق.
وذكر
البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن حالات الانتحار بين العسكريين ارتفعت بنسبة 12%، وبين جنود الاحتياط بنسبة 8%، بينما شهدت حالات الانتحار بين أفراد الحرس الوطني انخفاضًا بنسبة 5%.
وأكد البنتاغون أن "كل حالة انتحار تُعد مصدر قلق كبير"، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة لتحسين الرعاية النفسية والدعم للعسكريين.
من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان
آخر عن قلقه إزاء هذه الأرقام المتزايدة، مذكرًا بتشكيله لجنة مستقلة في عام 2022 لدراسة وتقييم إجراءات الوزارة في منع الانتحار ومكافحته.
كما شدد أوستن على أهمية تعزيز جودة وتوفر الدعم النفسي للعسكريين للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.