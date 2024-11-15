https://sarabic.ae/20241115/باحث-في-العلاقات-الدولية-أمريكا-تسعى-للحفاظ-على-هيمنتها-وتصريحات-ترامب-غير-واقعية---1094827414.html

باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تسعى للحفاظ على هيمنتها وتصريحات ترامب غير واقعية

باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تسعى للحفاظ على هيمنتها وتصريحات ترامب غير واقعية

سبوتنيك عربي

رأى الباحث المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور محمد نادر العمري، أنّ "العلاقات الروسية الأمريكية في الوقت الحالي ترتبط بعدة متغيرات سياسية هامة". 15.11.2024, سبوتنيك عربي

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تقارير سبوتنيك

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضح العمري في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هناك مسعى أمريكي للحفاظ على هيمنتها على المسرح الدولي، في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة الاعتراف بالقوى الصاعدة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي".وتساءل العمري عن القدرة السياسية للولايات المتحدة على التكيف مع هذه التحولات. وقال: "انطلاقًا من الواقعية السياسية، يبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع الولايات المتحدة الاعتراف بالتبدل العالمي الذي يحدث الآن من حيث التوازنات الدولية؟" وأضاف أنّ "الدول الكبرى، مثل دول البريكس، تسعى بشكل بعيد عن الصراع العسكري إلى إجراءات اقتصادية ونقدية تهدف إلى إنشاء مؤسسات بديلة عن المؤسسات الغربية، وهو ما من شأنه فرض واقع جديد على العالم".وبيّن أنّ "أزمة أوكرانيا، بما تحمله من تعقيدات جيوسياسية وتاريخية، تتطلب وقتًا طويلًا للوصول إلى حل شامل". وأضاف: "فيما يتعلق بالمسائل الجيواستراتيجية التي تشكلت بفعل السياسات الغربية، هذا كله يجعلنا أمام أزمة تحتاج إلى وقت طويل لحلها، ومن الواضح أن الجانب الروسي لم يتفاعل بشكل إيجابي مع هذا التصريح".واختتم محمد نادر العمري تصريحه، بالقول: "إن أوروبا ستكون أمام سياسة ابتزاز أمريكية، حيث يتم وضعها في موقف صعب بين خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتراف بنصر روسيا أو الاستمرار في دعم أوكرانيا بشروط قاسية".

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