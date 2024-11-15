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خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
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قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تسعى للحفاظ على هيمنتها وتصريحات ترامب غير واقعية
باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تسعى للحفاظ على هيمنتها وتصريحات ترامب غير واقعية
سبوتنيك عربي
رأى الباحث المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور محمد نادر العمري، أنّ "العلاقات الروسية الأمريكية في الوقت الحالي ترتبط بعدة متغيرات سياسية هامة". 15.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأوضح العمري في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هناك مسعى أمريكي للحفاظ على هيمنتها على المسرح الدولي، في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة الاعتراف بالقوى الصاعدة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي".وتساءل العمري عن القدرة السياسية للولايات المتحدة على التكيف مع هذه التحولات. وقال: "انطلاقًا من الواقعية السياسية، يبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع الولايات المتحدة الاعتراف بالتبدل العالمي الذي يحدث الآن من حيث التوازنات الدولية؟" وأضاف أنّ "الدول الكبرى، مثل دول البريكس، تسعى بشكل بعيد عن الصراع العسكري إلى إجراءات اقتصادية ونقدية تهدف إلى إنشاء مؤسسات بديلة عن المؤسسات الغربية، وهو ما من شأنه فرض واقع جديد على العالم".وبيّن أنّ "أزمة أوكرانيا، بما تحمله من تعقيدات جيوسياسية وتاريخية، تتطلب وقتًا طويلًا للوصول إلى حل شامل". وأضاف: "فيما يتعلق بالمسائل الجيواستراتيجية التي تشكلت بفعل السياسات الغربية، هذا كله يجعلنا أمام أزمة تحتاج إلى وقت طويل لحلها، ومن الواضح أن الجانب الروسي لم يتفاعل بشكل إيجابي مع هذا التصريح".واختتم محمد نادر العمري تصريحه، بالقول: "إن أوروبا ستكون أمام سياسة ابتزاز أمريكية، حيث يتم وضعها في موقف صعب بين خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتراف بنصر روسيا أو الاستمرار في دعم أوكرانيا بشروط قاسية".
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حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث في العلاقات الدولية: أمريكا تسعى للحفاظ على هيمنتها وتصريحات ترامب غير واقعية

11:23 GMT 15.11.2024
© AP Photoالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo
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حصري
رأى الباحث المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور محمد نادر العمري، أنّ "العلاقات الروسية الأمريكية في الوقت الحالي ترتبط بعدة متغيرات سياسية هامة".
وأوضح العمري في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "هناك مسعى أمريكي للحفاظ على هيمنتها على المسرح الدولي، في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة الاعتراف بالقوى الصاعدة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي".
وتساءل العمري عن القدرة السياسية للولايات المتحدة على التكيف مع هذه التحولات. وقال: "انطلاقًا من الواقعية السياسية، يبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع الولايات المتحدة الاعتراف بالتبدل العالمي الذي يحدث الآن من حيث التوازنات الدولية؟" وأضاف أنّ "الدول الكبرى، مثل دول البريكس، تسعى بشكل بعيد عن الصراع العسكري إلى إجراءات اقتصادية ونقدية تهدف إلى إنشاء مؤسسات بديلة عن المؤسسات الغربية، وهو ما من شأنه فرض واقع جديد على العالم".
وبخصوص تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي قال فيها إنه "يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة"، اعتبر العمري أنّ "هذا التصريح غير واقعي بشكل كامل".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
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وبيّن أنّ "أزمة أوكرانيا، بما تحمله من تعقيدات جيوسياسية وتاريخية، تتطلب وقتًا طويلًا للوصول إلى حل شامل". وأضاف: "فيما يتعلق بالمسائل الجيواستراتيجية التي تشكلت بفعل السياسات الغربية، هذا كله يجعلنا أمام أزمة تحتاج إلى وقت طويل لحلها، ومن الواضح أن الجانب الروسي لم يتفاعل بشكل إيجابي مع هذا التصريح".
وتطرق العمري إلى "قدرة ترامب على اتخاذ قرار حاسم بوقف الأزمة في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنّ "القرار لا يعتمد فقط على الولايات المتحدة، بل على الموقف الأوروبي". وأوضح أنّ "أوروبا هي الأكثر تضررًا من تبعيتها لأمريكا، خاصة في ظل الظروف الحالية". وقال: "من الواضح أن أوروبا، خلال عهد ترامب، ستدفع فاتورة باهظة، حيث أن عقلية التاجر التي يتبعها ترامب قد تفرض عليها خيارين: إما أن تواصل دعمها لأوكرانيا مقابل دفع الأموال، أو أن تنسحب الولايات المتحدة وتترك أوروبا في مواجهة مع روسيا".
واختتم محمد نادر العمري تصريحه، بالقول: "إن أوروبا ستكون أمام سياسة ابتزاز أمريكية، حيث يتم وضعها في موقف صعب بين خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتراف بنصر روسيا أو الاستمرار في دعم أوكرانيا بشروط قاسية".
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