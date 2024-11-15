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صدى الحياة
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مايك هاكابي المرشح لمنصب سفير واشنطن في إسرائيل: سياسة ترامب كانت الأكثر تأييدا لتل أبيب على الإطلاق
مايك هاكابي المرشح لمنصب سفير واشنطن في إسرائيل: سياسة ترامب كانت الأكثر تأييدا لتل أبيب على الإطلاق
سبوتنيك عربي
صرح مايك هاكابي المرشح لمنصب سفير واشنطن في إسرائيل، اليوم الجمعة، أن تطبيق السيادة على الضفة الغربية قرار تتخذه إسرائيل وليس الولايات المتحدة الأمريكية. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T10:45+0000
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وأجرت "القناة السابعة" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع هاكابي، أوضح من خلالها أنه "لا يوجد شيء اسمه احتلال للضفة الغربية"، زاعمًا أن "هذه هي الأرض الموعودة".وقال: "لم أوافق قط على استخدام مصطلح الضفة الغربية، لا يوجد شيء من هذا القبيل. أنا أتحدث عن يهودا والسامرة".وأضاف هاكابي أن سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كانت الأكثر تأييدا لإسرائيل على الإطلاق وستستمر، مشددا على أن تطبيق السيادة على مناطق الضفة الغربية قرار تتخذه إسرائيل ولا تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، اتهمت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة بالتواطؤ في "حرب إبادة" في قطاع غزة، وذلك بعد تصريح واشنطن بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الأمريكي بشأن مستوى المساعدات المقدمة للقطاع.وأدانت "حماس" في بيان، مزاعم واشنطن حول "اتخاذ إسرائيل تدابير لتحسين الوضع الإنساني في غزة"، وذكرت في بيان أن هذه التصريحات تمثل "تأكيداً للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس (جو) بايدن في الحرب الوحشية للإبادة ضد شعبنا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sarabic.ae/20241113/بعد-تصريحات-نتنياهو-وسموتريتش-هل-تضم-إسرائيل-الضفة-الغربية-وما-تداعيات-هذه-الخطوة-على-المنطقة؟-1094774047.html
https://sarabic.ae/20241115/إسرائيل-تستهدف-مركزا-للدفاع-المدني-في-بعلبك-ولبنان-يدين-ويعتبر-العملية-جريمة-حرب-1094822827.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

مايك هاكابي المرشح لمنصب سفير واشنطن في إسرائيل: سياسة ترامب كانت الأكثر تأييدا لتل أبيب على الإطلاق

10:45 GMT 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح مايك هاكابي المرشح لمنصب سفير واشنطن في إسرائيل، اليوم الجمعة، أن تطبيق السيادة على الضفة الغربية قرار تتخذه إسرائيل وليس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأجرت "القناة السابعة" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع هاكابي، أوضح من خلالها أنه "لا يوجد شيء اسمه احتلال للضفة الغربية"، زاعمًا أن "هذه هي الأرض الموعودة".
وقال: "لم أوافق قط على استخدام مصطلح الضفة الغربية، لا يوجد شيء من هذا القبيل. أنا أتحدث عن يهودا والسامرة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
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13 نوفمبر, 18:13 GMT
وأضاف هاكابي أن سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كانت الأكثر تأييدا لإسرائيل على الإطلاق وستستمر، مشددا على أن تطبيق السيادة على مناطق الضفة الغربية قرار تتخذه إسرائيل ولا تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق، اتهمت حركة حماس الفلسطينية، أول أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة بالتواطؤ في "حرب إبادة" في قطاع غزة، وذلك بعد تصريح واشنطن بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الأمريكي بشأن مستوى المساعدات المقدمة للقطاع.
وأدانت "حماس" في بيان، مزاعم واشنطن حول "اتخاذ إسرائيل تدابير لتحسين الوضع الإنساني في غزة"، وذكرت في بيان أن هذه التصريحات تمثل "تأكيداً للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس (جو) بايدن في الحرب الوحشية للإبادة ضد شعبنا".
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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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