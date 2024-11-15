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القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241115/بضاعتكم-ردت-إليكم-القوات-المسلحة-الروسية-تستخدم-آليات-أمريكية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1094819015.html
بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
2024-11-15T09:10+0000
2024-11-15T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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ونُقلت الآليات العسكرية إلى قسم الصيانة والتصليح. وتم إخلاء مركبة المشاة القتالية والآلية المدرعة على مرحلتين، حيث تم خلال المرحلة الأولى تنفيذ عملية استطلاع هندسي لمنطقة الإخلاء للتأكد من سلامة الأفراد والمعدات المستخدمة. وفي الثانية، تم الإخلاء الفعلي. وبعد ذلك، سيقوم متخصصو الإصلاح باستبدال بعض عناصر الأسلاك الكهربائية والأجزاء التالفة، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن مواصلة استخدام المعدات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها، كما جاء في البيان.ووثقت عدسة "سبوتنيك" استخدام القوات المسلحة الروسية لمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2"، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وذكرت مجلة "فوربس"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن القوات المسلحة الروسية بدأت في استخدام مركبة المشاة القتالية الأمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" الأوكرانية، التي استولت عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. قامت القوات الروسية بتعديل مركبة "برادلي إم-2" من خلال تركيب شبكة تمويه في الجزء العلوي من المركبة (كما يرى من الصور).وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الدفاع الروسية:وأشارت إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك تجاوز 30 ألف عسكري.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.شاهد أيضا - أكثر 10 دول تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانياللاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

09:10 GMT 15.11.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن "قوات المظليين الروس قامت بإجلاء مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي إم-2" ومركبة مدرعة من طراز "كيربي" من مقاطعة كورسك.
ونُقلت الآليات العسكرية إلى قسم الصيانة والتصليح. وتم إخلاء مركبة المشاة القتالية والآلية المدرعة على مرحلتين، حيث تم خلال المرحلة الأولى تنفيذ عملية استطلاع هندسي لمنطقة الإخلاء للتأكد من سلامة الأفراد والمعدات المستخدمة. وفي الثانية، تم الإخلاء الفعلي.
وبعد ذلك، سيقوم متخصصو الإصلاح باستبدال بعض عناصر الأسلاك الكهربائية والأجزاء التالفة، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن مواصلة استخدام المعدات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها، كما جاء في البيان.
ووثقت عدسة "سبوتنيك" استخدام القوات المسلحة الروسية لمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2"، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد قوات المدفعية الـ30 يستخدمون مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2"، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد قوات المدفعية الـ30 يستخدمون مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفراد قوات المدفعية الـ30 يستخدمون مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2"، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأحد أفراد قوات المدفعية الـ30 على متن مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2"، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أحد أفراد قوات المدفعية الـ30 على متن مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2"، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأحد أفراد قوات المدفعية الـ30 على متن مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2"، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أحد أفراد قوات المدفعية الـ30 على متن مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أحد أفراد قوات المدفعية الـ30 على متن مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2"، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
وذكرت مجلة "فوربس"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن القوات المسلحة الروسية بدأت في استخدام مركبة المشاة القتالية الأمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" الأوكرانية، التي استولت عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في مقال المجلة: "في غضون 17 شهرًا، منذ أن نشرت القوات المسلحة الأوكرانية أول مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" وألقت بها على الخطوط الأمامية... استولت القوات المسلحة الروسية على خمس منها على الأقل".

قامت القوات الروسية بتعديل مركبة "برادلي إم-2" من خلال تركيب شبكة تمويه في الجزء العلوي من المركبة (كما يرى من الصور).
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الدفاع الروسية:

"واصلت وحدات مجموعة قوات "الشمال" تنفيذ العمليات الهجومية، وصدت الوحدات 4 هجمات مضادة للعدو في اتجاه بلدة نوفوإفانوفكا وتم إحباط هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بلدة ليونيدوفو. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 30 عسكريًا بين قتيل وجريح وتدمير مدرعتين من طراز "برادلي" وعربة مشاة قتالية وسيارة".

وأشارت إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك تجاوز 30 ألف عسكري.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
شاهد أيضا - أكثر 10 دول تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا
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