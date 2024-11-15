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دول جوار وقوى إقليمية متورطة.. تفاصيل خطيرة عما يجري داخل دولة عربية
دول جوار وقوى إقليمية متورطة.. تفاصيل خطيرة عما يجري داخل دولة عربية
سبوتنيك عربي
كشف مسؤولان عربيان عن تفاصيل خطيرة حول ما يجري على أراضي بلدهما، بدعم من دول جوار وقوى إقليمية. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T15:20+0000
2024-11-15T15:20+0000
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وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، اليوم الجمعة، إن "الإمارات العربية المتحدة تقدم دعما سخيا لـ"قوات الدعم السريع".وأشار في تصريحات لصحيفة "سودان تربيون"، إلى أن السودانيين يعوّلون على دور أمريكا في إيقاف دعم الإمارات لـ"الدعم السريع".وأوضح جبريل أن "أمريكا تعدّ لاعبا أساسيا في السياسة الدولية وحليفا قويا للإمارات"، مضيفا: "يأمل السودانيون أن تضغط أمريكا على حليفتها الإمارات لوقف دعمها للمليشيا، ووضع حد لقتل السودانيين العزّل".في سياق متصل، أكد سفير السودان لدى رواندا، خالد موسى، أمس الخميس، أن "تورط بعض القوى الإقليمية ودول الجوار في تقديم الدعم للمليشيا المتمردة، سواء عبر تجنيد المرتزقة أو تزويدهم بالسلاح والمعدات العسكرية، يُعدّ من أبرز أسباب استمرار الحرب"، وفقا لصحيفة "السوداني".ودعا هذه الدول إلى الاستماع لصوت العقل ووقف تمرير الدعم العسكري عبر أراضيها، محذرا من أن "استمرار الحرب لن يقتصر تأثيره على السودان، بل سيشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي بأسره".كما استعرض موسى خلل مؤتمر صحفي، الانتهاكات التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع"، بما في ذلك التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى سلسلة الانتهاكات التي طالت مختلف مناطق السودان، وآخرها في شرق الجزيرة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20241015/بصور-الأقمار-الصناعية-السودان-ينفي-استهداف-مقر-سفير-الإمارات-بالخرطوم-1093761473.html
https://sarabic.ae/20240705/البرهان-يجيب-عن-مصدر-الأسلحة-وأصدقاء-السودان-الحقيقيين-خلال-الحرب-1090531631.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, أخبار العالم الآن

دول جوار وقوى إقليمية متورطة.. تفاصيل خطيرة عما يجري داخل دولة عربية

15:20 GMT 15.11.2024
© AP Photo / Hussein Mallaعناصر من قوات الدعم السريع في السودان
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
كشف مسؤولان عربيان عن تفاصيل خطيرة حول ما يجري على أراضي بلدهما، بدعم من دول جوار وقوى إقليمية.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، اليوم الجمعة، إن "الإمارات العربية المتحدة تقدم دعما سخيا لـ"قوات الدعم السريع".
وأشار في تصريحات لصحيفة "سودان تربيون"، إلى أن السودانيين يعوّلون على دور أمريكا في إيقاف دعم الإمارات لـ"الدعم السريع".
وأوضح جبريل أن "أمريكا تعدّ لاعبا أساسيا في السياسة الدولية وحليفا قويا للإمارات"، مضيفا: "يأمل السودانيون أن تضغط أمريكا على حليفتها الإمارات لوقف دعمها للمليشيا، ووضع حد لقتل السودانيين العزّل".

وأكد أن "إنهاء الدعم الإماراتي لـ"قوات الدعم السريع" يعني، حسب تعبيره، انتهاء الحرب في السودان".

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في سياق متصل، أكد سفير السودان لدى رواندا، خالد موسى، أمس الخميس، أن "تورط بعض القوى الإقليمية ودول الجوار في تقديم الدعم للمليشيا المتمردة، سواء عبر تجنيد المرتزقة أو تزويدهم بالسلاح والمعدات العسكرية، يُعدّ من أبرز أسباب استمرار الحرب"، وفقا لصحيفة "السوداني".
ودعا هذه الدول إلى الاستماع لصوت العقل ووقف تمرير الدعم العسكري عبر أراضيها، محذرا من أن "استمرار الحرب لن يقتصر تأثيره على السودان، بل سيشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي بأسره".
كما استعرض موسى خلل مؤتمر صحفي، الانتهاكات التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع"، بما في ذلك التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى سلسلة الانتهاكات التي طالت مختلف مناطق السودان، وآخرها في شرق الجزيرة.
وأوضح السفير أن "الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب تعد من بين الأكبر عالميا"، داعيا الإعلام الأفريقي إلى كسر صمته حيال ما وصفه بـ”الحرب المنسية في السودان”، والتي تعد وصمة في الضمير الأفريقي، وتظهر شعارات “الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية” كعبارات جوفاء"، وفقا لرأيه.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة بورتسودان الساحلية لأول مرة منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع في شهر أبريل، 27 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
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واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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