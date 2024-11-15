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طرابلس تنتفض دعما لفلسطين... "حراك نفير" يتواصل للجمعة الثانية
طرابلس تنتفض دعما لفلسطين... "حراك نفير" يتواصل للجمعة الثانية
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الجمعة، انطلاق "حراك نفير" للجمعة الثانية على التوالي، وذلك دعماً للقضية الفلسطينية، بعد مرور أكثر من عام على الحرب... 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T16:12+0000
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تجمع العشرات من المتظاهرين الليبيين من الشباب في ميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بإستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي والدول العربية للتحرك العاجل لوقف الحرب والانتهاكات.وطالب المحتجون بضرورة تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، مؤكدين تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية.صرّح علي بن ناصر، أحد أعضاء "حراك نفير"، بأن المظاهرات مستمره وبأن حملات التبرعات لدعم أهالي قطاع غزة مستمرة، استجابة لنداءات سكان غزة الصامدين، خصوصاً في المناطق الشمالية التي تواجه ظروفاً صعبة.وأشار بن ناصر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن هذا الحراك سيصبح فعالية دورية تهدف إلى إعادة الحياة للميادين، ووضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات.وأضاف: "يسعى الحراك إلى توحيد المبادرات والجهود الفردية المبعثرة لتصبح جهوداً مكثفة ومنظمة تلبي احتياجات الأزمة التي يعاني منها أهل القطاع في فلسطين".وأضاف أن المتظاهرين رددوا شعارات تحفيزية تضامناً مع أهالي فلسطين، مؤكداً أن الحملة نجحت في جمع مختلف المبادرات الداعمة وتوجيهها نحو تقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، وبأن هذا الحراك مستمر ولن يتوقف.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة

طرابلس تنتفض دعما لفلسطين... "حراك نفير" يتواصل للجمعة الثانية

16:12 GMT 15.11.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYجانب من الانتفاضة بطرابلس ليبيا، دعما لفلسطين
جانب من الانتفاضة بطرابلس ليبيا، دعما لفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الجمعة، انطلاق "حراك نفير" للجمعة الثانية على التوالي، وذلك دعماً للقضية الفلسطينية، بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
تجمع العشرات من المتظاهرين الليبيين من الشباب في ميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بإستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي والدول العربية للتحرك العاجل لوقف الحرب والانتهاكات.
وطالب المحتجون بضرورة تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، مؤكدين تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية.
غزة التي تطل على البحر اليوم بـ القاهرة السينمائي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
"غزة التي تطل على البحر" اليوم في "القاهرة السينمائي الدولي"
14:53 GMT
صرّح علي بن ناصر، أحد أعضاء "حراك نفير"، بأن المظاهرات مستمره وبأن حملات التبرعات لدعم أهالي قطاع غزة مستمرة، استجابة لنداءات سكان غزة الصامدين، خصوصاً في المناطق الشمالية التي تواجه ظروفاً صعبة.
وأشار بن ناصر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن هذا الحراك سيصبح فعالية دورية تهدف إلى إعادة الحياة للميادين، ووضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات.
الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
سرقة رشاشات من قاعدة للجيش الإسرائيلي في غزة
11:42 GMT
وأضاف: "يسعى الحراك إلى توحيد المبادرات والجهود الفردية المبعثرة لتصبح جهوداً مكثفة ومنظمة تلبي احتياجات الأزمة التي يعاني منها أهل القطاع في فلسطين".
وأضاف أن المتظاهرين رددوا شعارات تحفيزية تضامناً مع أهالي فلسطين، مؤكداً أن الحملة نجحت في جمع مختلف المبادرات الداعمة وتوجيهها نحو تقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، وبأن هذا الحراك مستمر ولن يتوقف.
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