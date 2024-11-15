https://sarabic.ae/20241115/-غزة-التي-تطل-على-البحر-اليوم-في-القاهرة-السينمائي-الدولي-1094836916.html
"غزة التي تطل على البحر" اليوم في "القاهرة السينمائي الدولي"
"غزة التي تطل على البحر" اليوم في "القاهرة السينمائي الدولي"
سبوتنيك عربي
يعرض، اليوم، فيلم "غزة التي تطل على البحر" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T14:53+0000
2024-11-15T14:53+0000
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وفيلم "غزة التي تطل على البحر" وثائقي، تدور أحداثه في قلب قطاع غزة ينتقل 4 رجال عبر مسارات متباينة سعيا وراء تعريفاتهم الخاصة بالنجوم وتتشابك مصائرهم وسط تعقيدات الحياة والحب والبقاء، وبينما تتكشف أحداث الفيلم ينغمز المشاهدون في الحياة اليومية لهؤلاء الرجال ومراقبة انغماسهم في روتين حياتهم جنبا إلى جنب مع عائلاتهم في مدينتهم الحبيبة.وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 82 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، في المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج محمود نبيل أحمد.وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس"FIAPF".
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العالم العربي, منوعات, تقارير منوعات, غزة
العالم العربي, منوعات, تقارير منوعات, غزة
"غزة التي تطل على البحر" اليوم في "القاهرة السينمائي الدولي"
يعرض، اليوم، فيلم "غزة التي تطل على البحر" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وفيلم "غزة التي تطل على البحر" وثائقي، تدور أحداثه في قلب قطاع غزة
ينتقل 4 رجال عبر مسارات متباينة سعيا وراء تعريفاتهم الخاصة بالنجوم وتتشابك مصائرهم وسط تعقيدات الحياة والحب والبقاء، وبينما تتكشف أحداث الفيلم ينغمز المشاهدون في الحياة اليومية لهؤلاء الرجال ومراقبة انغماسهم في روتين حياتهم جنبا إلى جنب مع عائلاتهم في مدينتهم الحبيبة.
وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 82 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، في المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج محمود نبيل أحمد.
وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
حتى يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس"FIAPF".