https://sarabic.ae/20241116/أمريكيون-يكتشفون-مصنعا-للفخار-عمره-5-آلاف-عام-في-العراق-1094860547.html
أمريكيون يكتشفون مصنعا للفخار عمره 5 آلاف عام في العراق
أمريكيون يكتشفون مصنعا للفخار عمره 5 آلاف عام في العراق
سبوتنيك عربي
اكتشفت بعثة تنقيب تابعة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية مصنعا للفخار يُعتقد أن تاريخه يعود للألف الثالث قبل الميلاد، في موقع "لكش" شرقي محافظة ذي قار في العراق. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T13:19+0000
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ويعتبر الموقع بمساحته التي تزيد على 600 هكتار أحد أكبر مواقع جنوب ما بين النهرين، حيث تم استيطان هذا الموقع منذ 5 آلاف سنة قبل الميلاد واستمر الى ما قبل 2000 سنة قبل الميلاد.وتعمل بعثة جامعة بنسلفانيا في موقع "لكش" منذ سنوات وتضم مجموعة من الباحثين والخبراء، أسهمت اكتشافاتها في التعرف على الكثير من خصائص وتقاليد الحضارة السومرية.وقال مدير مشاريع جامعة بنسيلفانيا في جنوب العراق، زيد إسماعيل، إن التوسع في أعمال التنقيب أثمر عن اكتشاف منطقة مخصصة لتحضير الفخار غير المشوي وكذلك جرى العثور على مكبات واسعة جدا للفخار تحتوي على مواد غير محترقة بشكل كامل ودمى.وأضاف إسماعيل أن الموقع يحتوي كذلك على أفران ضخمة للفخار ما يؤكد أن الموقع كان مخصصا للشخص المسؤول عن عملية إنتاج الفخار.بالإضافة إلى ذلك، ضم الموقع مكانا مخصصا لتحضير الطين قبل استخدامه في صنع الفخار.
https://sarabic.ae/20230914/فخار-سجنان-حكاية-فن-أوصلته-نساء-الجبال-من-تونس-إلى-التراث-العالمي-1081010453.html
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منوعات, تقارير منوعات, العالم, العالم العربي
منوعات, تقارير منوعات, العالم, العالم العربي
أمريكيون يكتشفون مصنعا للفخار عمره 5 آلاف عام في العراق
اكتشفت بعثة تنقيب تابعة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية مصنعا للفخار يُعتقد أن تاريخه يعود للألف الثالث قبل الميلاد، في موقع "لكش" شرقي محافظة ذي قار في العراق.
ويعتبر الموقع بمساحته التي تزيد على 600 هكتار أحد أكبر مواقع جنوب ما بين النهرين، حيث تم استيطان هذا الموقع منذ 5 آلاف سنة قبل الميلاد واستمر الى ما قبل 2000 سنة قبل الميلاد.
وتعمل بعثة جامعة بنسلفانيا في موقع "لكش" منذ سنوات وتضم مجموعة من الباحثين والخبراء، أسهمت اكتشافاتها في التعرف على الكثير من خصائص وتقاليد الحضارة
السومرية.
14 سبتمبر 2023, 00:29 GMT
وقال مدير مشاريع جامعة بنسيلفانيا في جنوب العراق، زيد إسماعيل، إن التوسع في أعمال التنقيب أثمر عن اكتشاف منطقة مخصصة لتحضير الفخار
غير المشوي وكذلك جرى العثور على مكبات واسعة جدا للفخار تحتوي على مواد غير محترقة بشكل كامل ودمى.
وأضاف إسماعيل أن الموقع يحتوي كذلك على أفران ضخمة للفخار ما يؤكد أن الموقع كان مخصصا للشخص المسؤول عن عملية إنتاج الفخار.
بالإضافة إلى ذلك، ضم الموقع مكانا مخصصا لتحضير الطين قبل استخدامه في صنع الفخار.