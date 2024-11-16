https://sarabic.ae/20241116/إعلام-أوكراني-وقوع-انفجارات-في-مقاطعة-خاركوف-وسط-إنذارات-جوية-1094861204.html
إعلام أوكراني: وقوع انفجارات في مقاطعة خاركوف وسط إنذارات جوية
إعلام أوكراني: وقوع انفجارات في مقاطعة خاركوف وسط إنذارات جوية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارات وقعت يوم السبت في مقاطعة خاركوف، وسط تحذير من غارات جوية تم الإعلان عنه مسبقًا. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T13:52+0000
2024-11-16T13:52+0000
2024-11-16T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1a/1082477521_0:3:387:221_1920x0_80_0_0_e4d9019a81cf53a557035076d3e931cd.jpg
وبيّنت الخريطة الإلكترونية، لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، في الساعة 16:17 بتوقيت موسكو، إطلاق الإنذارات من الغارات الجوية في مقاطعتي خاركوف وسومي.وذكر منشور الصحيفة الأوكرانية على "تلغرام": "سمع دوي انفجارات في خاركوف، على الأرجح خارج المدينة".وقد بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كانت وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتستهدف الضربات منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sarabic.ae/20241116/مسؤول-روسي-يكشف-عن-خسارة-كييف-لـقوات-النخبة-خلال-عمليات-فاشلة-في-خيرسون-1094853488.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام أوكراني: وقوع انفجارات في مقاطعة خاركوف وسط إنذارات جوية
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارات وقعت يوم السبت في مقاطعة خاركوف، وسط تحذير من غارات جوية تم الإعلان عنه مسبقًا.
وبيّنت الخريطة الإلكترونية، لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، في الساعة 16:17 بتوقيت موسكو، إطلاق الإنذارات من الغارات الجوية في مقاطعتي خاركوف وسومي.
وذكر منشور الصحيفة الأوكرانية على "تلغرام": "سمع دوي انفجارات في خاركوف، على الأرجح خارج المدينة".
وقد بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي، بحسب السلطات الروسية، كانت وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتستهدف الضربات منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية
، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.