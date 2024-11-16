الكرملين: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع بوتين

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09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:11 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
12:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
13:31 GMT
29 د
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14:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
09:19 GMT
41 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
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مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
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https://sarabic.ae/20241116/الكرملين-ماكرون-لم-يطلب-إجراء-محادثة-هاتفية-مع-بوتين-1094852996.html
الكرملين: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع بوتين
الكرملين: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف عندما سئل عما إذا كان الرئيس الفرنسي قد طلب إجراء محادثة هاتفية مع الزعيم الروسي: " "ماكرون - لا" .وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس لأول مرة منذ ديسمبر 2022. وذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الألماني.
https://sarabic.ae/20241115/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-شولتس-بمبادرة-من-الجانب-الألماني-1094841993.html
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الكرملين, فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين, فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الكرملين: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع بوتين

04:28 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 04:30 GMT 16.11.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف عندما سئل عما إذا كان الرئيس الفرنسي قد طلب إجراء محادثة هاتفية مع الزعيم الروسي: " "ماكرون - لا" .
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع شولتس بمبادرة من الجانب الألماني
أمس, 15:35 GMT
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس لأول مرة منذ ديسمبر 2022. وذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الألماني.
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