https://sarabic.ae/20241116/الكرملين-ماكرون-لم-يطلب-إجراء-محادثة-هاتفية-مع-بوتين-1094852996.html
الكرملين: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع بوتين
الكرملين: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T04:28+0000
2024-11-16T04:28+0000
2024-11-16T04:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف عندما سئل عما إذا كان الرئيس الفرنسي قد طلب إجراء محادثة هاتفية مع الزعيم الروسي: " "ماكرون - لا" .وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس لأول مرة منذ ديسمبر 2022. وذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الألماني.
https://sarabic.ae/20241115/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-شولتس-بمبادرة-من-الجانب-الألماني-1094841993.html
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الكرملين, فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين, فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الكرملين: ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع بوتين
04:28 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 04:30 GMT 16.11.2024)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يطلب إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بيسكوف عندما سئل عما إذا كان الرئيس الفرنسي قد طلب إجراء محادثة هاتفية مع الزعيم الروسي: " "ماكرون - لا" .
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية
مع المستشار الألماني أولاف شولتس لأول مرة منذ ديسمبر 2022. وذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الألماني.