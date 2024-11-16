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https://sarabic.ae/20241116/ترامب-يعين-كارولين-ليفيت-متحدثة-باسم-البيت-الأبيض-1094852330.html
ترامب يعين كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض
ترامب يعين كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، تعيين كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملته الانتخابية، في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T00:03+0000
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وقال ترامب في بيان: "قدمت كارولين ليفيت أداءً استثنائيًا كسكرتيرة صحفية وطنية في حملتي التاريخية، ويسعدني أن أعلن أنها ستتولى منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض. كارولين ذكية وحازمة وأثبتت أنها متواصلة فعالة للغاية.وأَضاف: "لدي ثقة كاملة بأنها ستتفوق في دورها الجديد، وستساعد في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأمريكي بينما نعمل على جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".وتبلغ ليفيت من العمر 27 عامًا، مما يجعلها واحدة من أصغر المتحدثين في تاريخ البيت الأبيض. وعملت ليفيت كسكرتيرة صحفية لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وكشفت في بودكاست نشرته "فوكس نيوز" يوم الجمعة أنها أنجبت طفلها الأول في يوليو الماضي قبل الانتخابات.وخلال ولاية ترامب الأولى، شغلت ليفيت منصب مساعدة للسكرتير الصحفي، قبل أن تخوض انتخابات مجلس النواب عن ولايتها نيوهامبشير عام 2022 دون أن تحقق النجاح. كما عملت كمديرة اتصالات للنائبة إليس ستيفانيك، التي رشحها ترامب مؤخرًا لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 كانون الثاني/يناير 2017 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
https://sarabic.ae/20241115/من-هم-المرشحون-لشغل-مناصب-رئيسية-في-الإدارة-الرئاسية-الأمريكية-الجديدة-1094825541.html
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ترامب, الرئيس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, الرئيس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعين كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

00:03 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 00:13 GMT 16.11.2024)
© AP Photo / Ted Shaffreyكارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لحملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية لحملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Ted Shaffrey
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، تعيين كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملته الانتخابية، في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.
وقال ترامب في بيان: "قدمت كارولين ليفيت أداءً استثنائيًا كسكرتيرة صحفية وطنية في حملتي التاريخية، ويسعدني أن أعلن أنها ستتولى منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض. كارولين ذكية وحازمة وأثبتت أنها متواصلة فعالة للغاية.
فريق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
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وأَضاف: "لدي ثقة كاملة بأنها ستتفوق في دورها الجديد، وستساعد في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأمريكي بينما نعمل على جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وتبلغ ليفيت من العمر 27 عامًا، مما يجعلها واحدة من أصغر المتحدثين في تاريخ البيت الأبيض. وعملت ليفيت كسكرتيرة صحفية لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وكشفت في بودكاست نشرته "فوكس نيوز" يوم الجمعة أنها أنجبت طفلها الأول في يوليو الماضي قبل الانتخابات.
وخلال ولاية ترامب الأولى، شغلت ليفيت منصب مساعدة للسكرتير الصحفي، قبل أن تخوض انتخابات مجلس النواب عن ولايتها نيوهامبشير عام 2022 دون أن تحقق النجاح. كما عملت كمديرة اتصالات للنائبة إليس ستيفانيك، التي رشحها ترامب مؤخرًا لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 كانون الثاني/يناير 2017 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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