https://sarabic.ae/20241116/خسائر-القوات-الأوكرانية-تبلغ-255-عسكريا-على-محور-كورسك-في-يوم-واحد-1094858089.html
خسائر القوات الأوكرانية تبلغ 255 عسكريا على محور كورسك في يوم واحد
خسائر القوات الأوكرانية تبلغ 255 عسكريا على محور كورسك في يوم واحد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزاة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، عن تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية 255 عسكريا تابعا لها، وثلاث ناقلات جند مدرعة ونظام دفاع جوي، ومحطة حرب... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T10:28+0000
2024-11-16T10:28+0000
2024-11-16T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671198_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_8c46cee7ec6e9a739759f7460da7f1e9.jpg
وأوضح البيان أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت خلال النهار 255 عسكريا، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع 152 ملم من طراز دي - 20، ومحطة حرب إلكترونية". وبحسب الوزارة، فقد خسر العدو منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، أكثر من 32930 عسكريا، و213 دبابة، و136 عربة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1167 مركبة قتالية مدرعة، و951 سيارة، و284 قطعة مدفعية، و40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة هيمارس، وستة منظومات"إم إل أر إس" أمريكية الصنع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671198_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_50fd5f2b2d1e2b6dcd82e2d223dcbfce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
خسائر القوات الأوكرانية تبلغ 255 عسكريا على محور كورسك في يوم واحد
10:28 GMT 16.11.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 16.11.2024)
يتبع
أعلنت وزاة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، عن تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية 255 عسكريا تابعا لها، وثلاث ناقلات جند مدرعة ونظام دفاع جوي، ومحطة حرب إلكترونية، خلال يوم واحد.
وأوضح البيان أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت خلال النهار 255 عسكريا، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع 152 ملم من طراز دي - 20، ومحطة حرب إلكترونية".
وبحسب الوزارة، فقد خسر العدو منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، أكثر من 32930 عسكريا، و213 دبابة، و136 عربة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1167 مركبة قتالية مدرعة، و951 سيارة، و284 قطعة مدفعية، و40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة هيمارس، وستة منظومات"إم إل أر إس" أمريكية الصنع.