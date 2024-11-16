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زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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الإنسان والثقافة
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قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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29 د
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
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البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
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مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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عالم سبوتنيك
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا، محادثات شولتس و بوتين لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20241116/وفاة-رضيع-بقرار-المحكمة-في-بريطانيا-فما-القصة؟-1094861481.html
وفاة رضيع بقرار المحكمة في بريطانيا.. فما القصة؟
وفاة رضيع بقرار المحكمة في بريطانيا.. فما القصة؟
سبوتنيك عربي
قضت المحكمة العليا في بريطانيا بوقف العلاج وسحب أجهزة التنفس الصناعي عن طفل يبلغ من العمر عاما واحدا كان يعاني من مرض عصبي وعضلي شديد. 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T14:04+0000
2024-11-16T14:04+0000
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ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن الطفل أيدن براق توفي في مستشفى "غريت أورموند ستريت" وسط العاصمة لندن، يوم الخميس الماضي، حيث كانت عائلته حوله، وذلك بعد وقت قصير من سحب أجهزة التنفس الصناعي التي أبقته على قيد الحياة، بعد أن حكم قاضي المحكمة العليا بضرورة وقف علاجه.واستمعت المحكمة العليا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الطفل يعاني من مرض عصبي عضلي شديد ومتقدم لا رجعة فيه ولا يوجد له علاج معروف، لكن قيل لهم إنه سليم إدراكيا ويمكنه الرؤية والسمع والشم والشعور باللمس والاستمتاع.وطلب المستشفى من القاضي الحكم بوقف علاجه، حيث قال محامو المستشفى إن أعباء المرض والعلاج تفوق الفوائد المحدودة من إبقائه على قيد الحياة.وعارضت والدته، ناريمان براق، الأمر، مؤكدة أن ابنها يمكنه الاستمرار في تلقي الرعاية وأنه لا يزال يبتسم على الرغم من حالته.وفي حكم صدر، يوم الجمعة، بعد وفاة أيدن، قالت القاضية جوستين مورجان: "أنا مقتنعة بأنه في حين أنه يستطيع أن يستمد الراحة والمتعة من صحبة عائلته، فإن الأعباء الهائلة لمرضه والعلاجات المرتبطة به تفوق الفوائد الممكنة لإطالة حياته".واستطردت: "من القانوني ومن مصلحته أن يتم سحب أجهزة التنفس الصناعي عنه، ومنحه الرعاية التلطيفية ومسكنات الألم يضمن أقل قدر من المعاناة وأقصى قدر من الكرامة حتى نهاية حياته".وقالت: "في حين أن قضية أحد الأطفال كانت "محزنة للغاية"، فقد وجدت أن أعباء حالته الأساسية ومتطلبات العلاجات السريرية داخل بيئة العناية المركزة لإبقائه على قيد الحياة، تدفعني إلى استنتاج مفاده أنه ليس من مصلحته الاستمرار في تحمل هذه الأعباء".
https://sarabic.ae/20241017/قتل-ابنته-في-فلسطين-أمريكي-قد-ينجو-من-الاعدام-بتهمة-متلازمة-هز-الرضيع-1093864610.html
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العالم, الصحة, منظمة الصحة العالمية
العالم, الصحة, منظمة الصحة العالمية

وفاة رضيع بقرار المحكمة في بريطانيا.. فما القصة؟

14:04 GMT 16.11.2024
© Photo / pixabay/jarmolukرضيع حديث الولادة يمسك بيد أمه
رضيع حديث الولادة يمسك بيد أمه - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
© Photo / pixabay/jarmoluk
تابعنا عبر
قضت المحكمة العليا في بريطانيا بوقف العلاج وسحب أجهزة التنفس الصناعي عن طفل يبلغ من العمر عاما واحدا كان يعاني من مرض عصبي وعضلي شديد.
ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن الطفل أيدن براق توفي في مستشفى "غريت أورموند ستريت" وسط العاصمة لندن، يوم الخميس الماضي، حيث كانت عائلته حوله، وذلك بعد وقت قصير من سحب أجهزة التنفس الصناعي التي أبقته على قيد الحياة، بعد أن حكم قاضي المحكمة العليا بضرورة وقف علاجه.
واستمعت المحكمة العليا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أن الطفل يعاني من مرض عصبي عضلي شديد ومتقدم لا رجعة فيه ولا يوجد له علاج معروف، لكن قيل لهم إنه سليم إدراكيا ويمكنه الرؤية والسمع والشم والشعور باللمس والاستمتاع.
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وطلب المستشفى من القاضي الحكم بوقف علاجه، حيث قال محامو المستشفى إن أعباء المرض والعلاج تفوق الفوائد المحدودة من إبقائه على قيد الحياة.
وعارضت والدته، ناريمان براق، الأمر، مؤكدة أن ابنها يمكنه الاستمرار في تلقي الرعاية وأنه لا يزال يبتسم على الرغم من حالته.
وفي حكم صدر، يوم الجمعة، بعد وفاة أيدن، قالت القاضية جوستين مورجان: "أنا مقتنعة بأنه في حين أنه يستطيع أن يستمد الراحة والمتعة من صحبة عائلته، فإن الأعباء الهائلة لمرضه والعلاجات المرتبطة به تفوق الفوائد الممكنة لإطالة حياته".
خفاش بني وأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
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9 سبتمبر, 11:59 GMT
واستطردت: "من القانوني ومن مصلحته أن يتم سحب أجهزة التنفس الصناعي عنه، ومنحه الرعاية التلطيفية ومسكنات الألم يضمن أقل قدر من المعاناة وأقصى قدر من الكرامة حتى نهاية حياته".
وقالت: "في حين أن قضية أحد الأطفال كانت "محزنة للغاية"، فقد وجدت أن أعباء حالته الأساسية ومتطلبات العلاجات السريرية داخل بيئة العناية المركزة لإبقائه على قيد الحياة، تدفعني إلى استنتاج مفاده أنه ليس من مصلحته الاستمرار في تحمل هذه الأعباء".
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