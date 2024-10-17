https://sarabic.ae/20241017/قتل-ابنته-في-فلسطين-أمريكي-قد-ينجو-من-الاعدام-بتهمة-متلازمة-هز-الرضيع-1093864610.html

قتل ابنته في "فلسطين"... أمريكي قد ينجو من الإعدام بتهمة "متلازمة هز الرضيع"

قتل ابنته في "فلسطين"... أمريكي قد ينجو من الإعدام بتهمة "متلازمة هز الرضيع"

سبوتنيك عربي

يواجه أب أمريكي حكم عليه بالإعدام، اليوم الخميس، قرارا قد يوقف تنفيذ حكم الإعدام بحقه من قبل حاكم ولاية تكساس، بتهمة القتل المرتبطة بتشخيص "متلازمة هز الرضيع". 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T11:42+0000

2024-10-17T11:42+0000

2024-10-17T12:06+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

إعدام

حكم إعدام

وقف إعدام

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/15/1090981691_0:84:1616:993_1920x0_80_0_0_46dab8190d7fd67e8ca7feb7457ffff6.jpg

روبرت روبرسون، مُدان بقتل ابنته نيكي كيرتس، البالغة من العمر عامين، في عام 2002، في مدينة فلسطين بشرق تكساس. في حين أكد محامي روبرسون، وائتلاف متنوع من أنصاره أنه بريء وأدين بناء على أدلة علمية خاطئة.ووفقا لوسائل إعلام غربية، قال بريان وارتون، المحقق الرئيسي في القضية إن " روبرت رجل بريء، ونحن على وشك قتله بسبب شيء لم يفعله".ويذكر أن طريقة الإعدام هي حقنة مميتة في السجن الحكومي في هانتسفيل. وينتظر روبرسون قرارا قد يوقف تنفيذ حكم الإعدام من قبل حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، أو المحكمة العليا الأمريكية، وهما آخر وسيلتين لوقف تنفيذ الحكم.وأثار قرار إعدام روبرسون، المقرر، الجدل حول "متلازمة هز الرضيع"، المعروفة في المجتمع الطبي باسم "صدمة الرأس المؤذية"، في حين يقول محامو روبرسون، وكذلك النواب في ولاية تكساس، والخبراء الطبيون وغيرهم، إن إدانته "استندت إلى أدلة علمية خاطئة وعفا عليها الزمان الآن".ولا ينكر أنصار روبرسون أن إصابات الرأس والإصابات الأخرى الناجمة عن إساءة معاملة الأطفال حقيقية، لكنهم أكدوا أن الأطباء أخطأوا في تشخيص إصابات كيرتس، على أنها مرتبطة بـ"متلازمة هز الرضيع"، وأن الأدلة الجديدة أظهرت أن الفتاة ماتت بسبب مضاعفات مرتبطة بالالتهاب الرئوي الحاد.وقد يكون روبرسون أول شخص في الولايات المتحدة يتم إدانته بناء على إدانة مرتبطة بهذا التشخيص، ويقول محامو روبرسون، إن تم اعتقال موكلهم خطأ وإدانته لاحقا بعد نقل ابنته إلى المستشفى، وأضاف المحامون أن الطفلة سقطت من السرير في منزل روبرسون بعدما أصيبت بمرض خطير، لمدة أسبوع.الحكم بسجن الرئيسة السابقة لمجلس النواب الإيطالي 4 سنوات بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال الماليدولة عربية تنفذ عددا كبيرا من الإعدامات في يوم واحد

https://sarabic.ae/20240924/أدخل-نفسه-السجن-ليهرب-من-مشكلات-زوجته-أغرب-واقعة-في-دولة-عربية-1093058094.html

https://sarabic.ae/20240906/كويتية-تنجو-من-الإعدام-قبل-تنفيذ-الحكم-بساعة-1092461663.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, إعدام, حكم إعدام, وقف إعدام