إثيوبيا تعلن عن حدث غير مسبوق في تاريخها... فما علاقته بالمياه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا، محادثات شولتس و بوتين لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241117/إثيوبيا-تعلن-عن-حدث-غير-مسبوق-في-تاريخها-فما-علاقته-بالمياه-1094874493.html
إثيوبيا تعلن عن حدث غير مسبوق في تاريخها... فما علاقته بالمياه
إثيوبيا تعلن عن حدث غير مسبوق في تاريخها... فما علاقته بالمياه
سبوتنيك عربي
أعلنت إثيوبيا، أمس السبت، عن إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخها، وذلك في تصريحات لوزير خدمة الاتصالات الحكومية، ليجيسي تولو. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T12:29+0000
2024-11-17T12:29+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104587/67/1045876798_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58a5fbf31ef0f8952ff3be5e8622fd4f.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن تولو، تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، قال فيه إن بلاده على الطريق الصحيح لحصاد أعلى محصول زراعي لها على الإطلاق في التاريخ، مشيرا إلى الجهود الجارية التي تبذلها البلاد لتنشيط وتحديث قطاعها الزراعي أرست الأساس لهذا الإنجاز الرائع.وأوضح الوزير إن إثيوبيا أطلقت إصلاحات مهمة في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة، وذلك لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي، وقد شهد المجال الزراعي بعضًا من أبرز التطورات، حيث تم التركيز على تحديث ممارسات الزراعة، وخاصة في أعقاب الظروف الجوية الأخيرة.وأشاد تولو بالتأثير الإيجابي لهطول الأمطار في الوقت المناسب خلال فصل الشتاء، وتوزيع المدخلات الزراعية على المناطق الزراعية في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن الجهود توجت بما يُتوقع أن يكون أكبر موسم حصاد على الإطلاق في إثيوبيا.وتابع قائلا: "لأول مرة في تاريخها، قامت إثيوبيا بزراعة 20.5 مليون هكتار من الأراضي بالمحاصيل"، مشيرا إلى أن 11.8 مليون هكتار من هذه الأراضي تُزرع باستخدام أساليب حديثة وميكانيكية، مما يشير إلى تحول كبير من ممارسات الزراعة التقليدية إلى تقنيات زراعية أكثر تقدمًا وكفاءة.وشدد الوزير على أهمية استخدام موارد المياه بكفاءة في المستقبل، خاصة مع استعداد البلاد لموسم الأمطار القادم، وكذلك تعظيم استخدام المياه المتاحة، الذي وصفه بأنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المستوى العالي من الإنتاجية الزراعية وتحقيق النمو المستمر في القطاع. وفي وقت سابق، وجه وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، تصريحات جديدة إلى إثيوبيا أكد خلالها على أن غياب نهج الحوار يعني أن البديل هو الاستقطاب والصراع المهدد للاستقرار. ونقلت جريدة "السوداني" عن الشريف، تصريحات نضرها عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه إن إثيوبيا جارة شقيقة للسودان، يرتبط شعبها مع الشعب السوداني بصلات دم وثقافة ومصالح مشتركة، عمرها من عمر الحضارات العريقة التي عرفها البلدان، وظل النيل في قلب هذه العلاقات رافد خير ومحبة وتعاون وينبغي أن يستمر كذلك دائماً.وتابع الوزير السوداني: "مهمتنا جعل النيل والمشروعات المقامة عليه أداة تكامل وتبادل للمنافع بين كل الشعوب التي تعيش على ضفافه. وحلمي الشخصي أن أرى يوماً كيان (ولايات النيل المتحدة) الذي بشر به أحد آباء الدبلوماسية السودانية؛ جمال محمد أحمد، ليكون كياناً جامعاً لكل دول حوض النيل وركناً ركيناً لمشروع الاتحاد الأفريقي".
https://sarabic.ae/20241116/إثيوبيا-تحتج-على-تهديدات-سودانية-بالحرب-والوقوف-إلى-جانب-مصر-1094855471.html
https://sarabic.ae/20241102/إثيوبيا-تتحدث-عن-الوصول-إلى-البحر-الأحمر-سنذل-أي-جهة-تحاول-الاعتداء-علينا-1094421669.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104587/67/1045876798_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b6a35e1cd826f38415fe5b7602b9b565.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, الأخبار

إثيوبيا تعلن عن حدث غير مسبوق في تاريخها... فما علاقته بالمياه

12:29 GMT 17.11.2024
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة، إثيوبيا 2013
سد النهضة، إثيوبيا 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Elias Asmare
تابعنا عبر
أعلنت إثيوبيا، أمس السبت، عن إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخها، وذلك في تصريحات لوزير خدمة الاتصالات الحكومية، ليجيسي تولو.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن تولو، تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، قال فيه إن بلاده على الطريق الصحيح لحصاد أعلى محصول زراعي لها على الإطلاق في التاريخ، مشيرا إلى الجهود الجارية التي تبذلها البلاد لتنشيط وتحديث قطاعها الزراعي أرست الأساس لهذا الإنجاز الرائع.
وأوضح الوزير إن إثيوبيا أطلقت إصلاحات مهمة في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة، وذلك لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي، وقد شهد المجال الزراعي بعضًا من أبرز التطورات، حيث تم التركيز على تحديث ممارسات الزراعة، وخاصة في أعقاب الظروف الجوية الأخيرة.
احتفالات يوم النصر في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
إثيوبيا تحتج على تهديدات سودانية بالحرب والوقوف إلى جانب مصر
أمس, 07:42 GMT
وأشاد تولو بالتأثير الإيجابي لهطول الأمطار في الوقت المناسب خلال فصل الشتاء، وتوزيع المدخلات الزراعية على المناطق الزراعية في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن الجهود توجت بما يُتوقع أن يكون أكبر موسم حصاد على الإطلاق في إثيوبيا.
وتابع قائلا: "لأول مرة في تاريخها، قامت إثيوبيا بزراعة 20.5 مليون هكتار من الأراضي بالمحاصيل"، مشيرا إلى أن 11.8 مليون هكتار من هذه الأراضي تُزرع باستخدام أساليب حديثة وميكانيكية، مما يشير إلى تحول كبير من ممارسات الزراعة التقليدية إلى تقنيات زراعية أكثر تقدمًا وكفاءة.
وشدد الوزير على أهمية استخدام موارد المياه بكفاءة في المستقبل، خاصة مع استعداد البلاد لموسم الأمطار القادم، وكذلك تعظيم استخدام المياه المتاحة، الذي وصفه بأنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على المستوى العالي من الإنتاجية الزراعية وتحقيق النمو المستمر في القطاع.
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
إثيوبيا تتحدث عن الوصول إلى البحر الأحمر... "سنذل أي جهة تحاول الاعتداء علينا"
2 نوفمبر, 12:01 GMT
وفي وقت سابق، وجه وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، تصريحات جديدة إلى إثيوبيا أكد خلالها على أن غياب نهج الحوار يعني أن البديل هو الاستقطاب والصراع المهدد للاستقرار.
ونقلت جريدة "السوداني" عن الشريف، تصريحات نضرها عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه إن إثيوبيا جارة شقيقة للسودان، يرتبط شعبها مع الشعب السوداني بصلات دم وثقافة ومصالح مشتركة، عمرها من عمر الحضارات العريقة التي عرفها البلدان، وظل النيل في قلب هذه العلاقات رافد خير ومحبة وتعاون وينبغي أن يستمر كذلك دائماً.
وتابع الوزير السوداني: "مهمتنا جعل النيل والمشروعات المقامة عليه أداة تكامل وتبادل للمنافع بين كل الشعوب التي تعيش على ضفافه. وحلمي الشخصي أن أرى يوماً كيان (ولايات النيل المتحدة) الذي بشر به أحد آباء الدبلوماسية السودانية؛ جمال محمد أحمد، ليكون كياناً جامعاً لكل دول حوض النيل وركناً ركيناً لمشروع الاتحاد الأفريقي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل03:00 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала