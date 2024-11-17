باكستان.. برامج الـ"VPN" حرام شرعا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
13:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تحذيرات من خطورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ومطالبات غربية بالتفاوض
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بري: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ينص على بنود غير مقبولة لبنانيا، محادثات شولتس و بوتين لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
On air
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241117/باكستان-برامج-الـvpn-حرام-شرعا-1094870845.html
باكستان.. برامج الـ"VPN" حرام شرعا
باكستان.. برامج الـ"VPN" حرام شرعا
سبوتنيك عربي
أفتى مجلس الفكر الإسلامي، أعلى هيئة استشارية باكستانية للشؤون الدينية، بتحريم استخدام البرامج التي تتيح الوصول إلى المحتوى المحظور على الإنترنت. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T09:04+0000
2024-11-17T09:47+0000
الأخبار
العالم
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104345/63/1043456397_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_6eaa3066817bf3720f352acb0c8037b8.jpg
وقال رئيس المجلس راغب نعيمي، إن تقييد الوصول إلى المواد غير الأخلاقية أو المسيئة يتماشى مع مبادئ الإسلام، ومن ثمّ فإن استخدام هذه البرامج التي تعرف اختصارا بـ"في بي إن/VPN" للوصول إلى المحتوى المحظور، هو أمر مخالف للشريعة الإسلامية. يأتي ذلك بينما يستخدم ملايين المستهلكين في باكستان حاليا تطبيقات رفع الحجب (VPN) لاستخدام منصة "إكس" والخدمات الإلكترونية الأخرى التي يصعب الوصول إليها. وجاء البيان في الوقت الذي تستخدم فيه السلطات جدار حماية على مستوى البلاد لتعزيز "الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب".وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الداخلية خطابا إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، تطلب منها "حظر جميع شبكات "في بي إن" غير القانونية"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين يستخدمون الشبكة الإلكترونية".ووفقا لوزارة الداخلية "يتم استغلال شبكات "في بي إن" بشكل متزايد من قبل الإرهابيين لتسهيل الأنشطة والمعاملات المالية في باكستان".
https://sarabic.ae/20240423/باكستان-وإيران-تتفقان-على-خطة-عمل-لمكافحة-الإرهاب-وزيادة-التعاون-في-المجال-الأمني-1088204651.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104345/63/1043456397_17:0:1154:853_1920x0_80_0_0_7b21e3f97b59cbc1e53c429ef8ebe16f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم, باكستان
الأخبار, العالم, باكستان

باكستان.. برامج الـ"VPN" حرام شرعا

09:04 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 09:47 GMT 17.11.2024)
CC BY 2.0 / geralt / مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
CC BY 2.0 / geralt /
تابعنا عبر
أفتى مجلس الفكر الإسلامي، أعلى هيئة استشارية باكستانية للشؤون الدينية، بتحريم استخدام البرامج التي تتيح الوصول إلى المحتوى المحظور على الإنترنت.
وقال رئيس المجلس راغب نعيمي، إن تقييد الوصول إلى المواد غير الأخلاقية أو المسيئة يتماشى مع مبادئ الإسلام، ومن ثمّ فإن استخدام هذه البرامج التي تعرف اختصارا بـ"في بي إن/VPN" للوصول إلى المحتوى المحظور، هو أمر مخالف للشريعة الإسلامية.
يأتي ذلك بينما يستخدم ملايين المستهلكين في باكستان حاليا تطبيقات رفع الحجب (VPN) لاستخدام منصة "إكس" والخدمات الإلكترونية الأخرى التي يصعب الوصول إليها.
علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
باكستان وإيران تتفقان على خطة عمل لمكافحة الإرهاب وزيادة التعاون في المجال الأمني
23 أبريل, 03:07 GMT

وأضاف نعيمي: "استخدام "في بي إن" غير القانونية في باكستان يشكل جريمة، فهي تندرج تحت بند التحريض على الإثم".

وجاء البيان في الوقت الذي تستخدم فيه السلطات جدار حماية على مستوى البلاد لتعزيز "الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب".
وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الداخلية خطابا إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، تطلب منها "حظر جميع شبكات "في بي إن" غير القانونية"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين يستخدمون الشبكة الإلكترونية".
ووفقا لوزارة الداخلية "يتم استغلال شبكات "في بي إن" بشكل متزايد من قبل الإرهابيين لتسهيل الأنشطة والمعاملات المالية في باكستان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل03:00 GMTПожар, вызванный возгоранием гигантского дизельного бака, в результате которого сгорело более десятка автомобилей на парковке и было повреждено здание неподалеку в жилом районе Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15 نوفمبر, 06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала