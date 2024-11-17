https://sarabic.ae/20241117/باكستان-برامج-الـvpn-حرام-شرعا-1094870845.html
باكستان.. برامج الـ"VPN" حرام شرعا
باكستان.. برامج الـ"VPN" حرام شرعا
سبوتنيك عربي
أفتى مجلس الفكر الإسلامي، أعلى هيئة استشارية باكستانية للشؤون الدينية، بتحريم استخدام البرامج التي تتيح الوصول إلى المحتوى المحظور على الإنترنت. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-17T09:04+0000
2024-11-17T09:04+0000
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وقال رئيس المجلس راغب نعيمي، إن تقييد الوصول إلى المواد غير الأخلاقية أو المسيئة يتماشى مع مبادئ الإسلام، ومن ثمّ فإن استخدام هذه البرامج التي تعرف اختصارا بـ"في بي إن/VPN" للوصول إلى المحتوى المحظور، هو أمر مخالف للشريعة الإسلامية. يأتي ذلك بينما يستخدم ملايين المستهلكين في باكستان حاليا تطبيقات رفع الحجب (VPN) لاستخدام منصة "إكس" والخدمات الإلكترونية الأخرى التي يصعب الوصول إليها. وجاء البيان في الوقت الذي تستخدم فيه السلطات جدار حماية على مستوى البلاد لتعزيز "الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب".وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الداخلية خطابا إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، تطلب منها "حظر جميع شبكات "في بي إن" غير القانونية"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين يستخدمون الشبكة الإلكترونية".ووفقا لوزارة الداخلية "يتم استغلال شبكات "في بي إن" بشكل متزايد من قبل الإرهابيين لتسهيل الأنشطة والمعاملات المالية في باكستان".
https://sarabic.ae/20240423/باكستان-وإيران-تتفقان-على-خطة-عمل-لمكافحة-الإرهاب-وزيادة-التعاون-في-المجال-الأمني-1088204651.html
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الأخبار, العالم, باكستان
باكستان.. برامج الـ"VPN" حرام شرعا
09:04 GMT 17.11.2024 (تم التحديث: 09:47 GMT 17.11.2024)
أفتى مجلس الفكر الإسلامي، أعلى هيئة استشارية باكستانية للشؤون الدينية، بتحريم استخدام البرامج التي تتيح الوصول إلى المحتوى المحظور على الإنترنت.
وقال رئيس المجلس
راغب نعيمي، إن تقييد الوصول إلى المواد غير الأخلاقية أو المسيئة يتماشى مع مبادئ الإسلام، ومن ثمّ فإن استخدام هذه البرامج التي تعرف اختصارا بـ"في بي إن/VPN" للوصول إلى المحتوى المحظور، هو أمر مخالف للشريعة الإسلامية.
يأتي ذلك بينما يستخدم ملايين المستهلكين في باكستان حاليا تطبيقات رفع الحجب (VPN) لاستخدام منصة "إكس" والخدمات الإلكترونية الأخرى التي يصعب الوصول إليها.
وأضاف نعيمي: "استخدام "في بي إن" غير القانونية في باكستان يشكل جريمة، فهي تندرج تحت بند التحريض على الإثم".
وجاء البيان في الوقت الذي تستخدم فيه السلطات جدار حماية على مستوى البلاد لتعزيز "الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب".
وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الداخلية خطابا إلى هيئة الاتصالات الباكستانية، تطلب منها "حظر جميع شبكات "في بي إن" غير القانونية"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين يستخدمون الشبكة الإلكترونية".
ووفقا لوزارة الداخلية "يتم استغلال شبكات "في بي إن" بشكل متزايد من قبل الإرهابيين لتسهيل الأنشطة والمعاملات المالية في باكستان".