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https://sarabic.ae/20241117/بعد-كنز-الكونغو-أكبر-10-دول-منتجة-للنحاس-في-العالم-1094879680.html
بعد "كنز الكونغو"... أكبر 10 دول منتجة للنحاس في العالم
بعد "كنز الكونغو"... أكبر 10 دول منتجة للنحاس في العالم
سبوتنيك عربي
في عام 2023، بلغ إنتاج العالم من النحاس 22 مليون طن متري، واحتلت الكونغو الديمقراطية المرتبة الثالثة عالميا. 17.11.2024, سبوتنيك عربي
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وجاءت تشيلي في المرتبة الأولى بنحو 5 ملايين طن متري، تلتها بيرو، بينما احتلت الصين المرتبة الـ4 عالميا، حسبما تشير إحصائيات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2023.وترصد تلك الإحصائيات أكبر 10 دول منتج للنحاس في 2023 وحجم إنتاج كل منها:ورصد مقطع فيديو متداول لحظة انهيار جبلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتج عنه ظهور كميات هائلة من النحاس، ورصد الفيديو لحظة انهيار جزء من الجبل أمام أعين مجموعة من الناس الذين تفاجأوا بظهور هذا الكنز أمام أعينهم.ويقع الجبل في مقاطعة كاتانجا في الكونغو الديمقراطية، التي تمتلك موارد تعدينية متنوعة تجعلها نقطة منافسة عالمية بين الدول الكبرى، التي تسعى لاستغلال تلك الثروات.
https://sarabic.ae/20181222/الصين-النحاس-الذهب-1037699091.html
https://sarabic.ae/20241117/انهيار-جبلي-يكشف-كنزا-ضخما-في-دولة-أفريقية-فيديو-1094878141.html
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أخبار العالم الآن, اقتصاد, الكونغو, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, اقتصاد, الكونغو, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد "كنز الكونغو"... أكبر 10 دول منتجة للنحاس في العالم

16:32 GMT 17.11.2024
© Getty Images / Per-Anders Petterssonمناجم النحاس في الكونغو الديمقراطية
مناجم النحاس في الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
© Getty Images / Per-Anders Pettersson
تابعنا عبر
في عام 2023، بلغ إنتاج العالم من النحاس 22 مليون طن متري، واحتلت الكونغو الديمقراطية المرتبة الثالثة عالميا.
وجاءت تشيلي في المرتبة الأولى بنحو 5 ملايين طن متري، تلتها بيرو، بينما احتلت الصين المرتبة الـ4 عالميا، حسبما تشير إحصائيات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2023.
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2018
مجتمع
علماء صينيون يجدون طريقة لتحويل النحاس إلى ذهب
22 ديسمبر 2018, 16:53 GMT
وترصد تلك الإحصائيات أكبر 10 دول منتج للنحاس في 2023 وحجم إنتاج كل منها:
تشيلي: تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ5 ملايين طن متري ويقدر إنتاجها بنحو 23 في المئة من الإنتاج العالمي، بينما تشير تقديرات إلى أن إنتاجها يمكن أن يصل إلى 6 ملايين طن في 2025.
بيرو: تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج النحاس بـ2.6 مليون طن متري وتصدر غالبية إنتاجها إلى الصين.
الكونغو الديمقراطية: تحتل المرتبة الـ3 عالميا بـ2.5 مليون طن ويقدر إنتاجها بـ11 في المئة من الإنتاج العالمي.
الصين: تحتل المرتبة الـ4 عالميا ويصل إنتاجها إلى 1.7 مليون طن وتعد أكبر الدول المستهلكة لهذا المعدن.
الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الـ5 عالميا ويصل حجم إنتاجها إلى 1.1 مليون طن وتصنف ضمن أكبر 10 دول منتجة لهذا المعدن.
روسيا: تحتل روسيا المرتبة الـ6 عالميا ويقدر إنتاجها بـ910 آلاف طن.
إندونيسيا: تحتل المرتبة الـ7 عالميا ويقدر إنتاجها بـ840 ألف طن متري من النحاس.
أستراليا: تحتل المرتبة الـ8 عالميا ويقدر إنتاجها بـ810 آلاف طن متري من النحاس.
زامبيا: تحتل المرتبة الـ9 عالميا ويقدر حجم إنتاجها بـ760 ألف طن متري.
المكسيك: تحتل المرتبة الـ10 عالميا ويقدر حجم إنتاجها بـ750 ألف طن متري.
منجم نحاس في الكونغو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
انهيار جبلي يكشف كنزا ضخما في دولة أفريقية.. فيديو
15:03 GMT
ورصد مقطع فيديو متداول لحظة انهيار جبلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتج عنه ظهور كميات هائلة من النحاس، ورصد الفيديو لحظة انهيار جزء من الجبل أمام أعين مجموعة من الناس الذين تفاجأوا بظهور هذا الكنز أمام أعينهم.
ويقع الجبل في مقاطعة كاتانجا في الكونغو الديمقراطية، التي تمتلك موارد تعدينية متنوعة تجعلها نقطة منافسة عالمية بين الدول الكبرى، التي تسعى لاستغلال تلك الثروات.
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