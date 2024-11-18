حماس" توجه "عقابا قاسيا" لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
17:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241118/حماس-توجه-عقابا-قاسيا-لرئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-1094893740.html
حماس" توجه "عقابا قاسيا" لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق
حماس" توجه "عقابا قاسيا" لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق
سبوتنيك عربي
وجهت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لرئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، عقابا قاسيا، خلال عام واحد من الحرب الإسرائيلية على القطاع، بعد إعلان... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T08:07+0000
2024-11-18T08:07+0000
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091605347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1507529298c41c72f2e8f7f871d07dee.jpg
أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، مقتل الضابط يوغيف بازي ابن شقيقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والمعارض الحالي للحكومة، غادي آيزنكوت والجندي نوعم إيتان من كتيبة نحشون التابعة للواء كفير، خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.وفي حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم وقع في بيت لاهيا، ذكرت أخرى أنه جرى في جباليا.وبحسب قناة الـ"14" الإسرائيلية، فإن مسلح قضى على العسكرييْن خرج من نفق تحت الأرض وقتلهما من مسافة قريبة، وقالت القناة إنه عقب الهجوم، شن الطيران الإسرائيلي 10 غارات على بيت لاهيا مستخدمًا أطنانا من المتفجرات.وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت، في وقت سابق اليوم، عن "حدث أمني صعب" جديد في قطاع غزة، في إشارة إلى تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر في الأرواح.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مقتل يوغيف يعمق "مأساة آيزنكوت"، الذي فقد نجله، الرقيب أول احتياط جال مائير أيزنكوت 25 عاما، أثناء القتال في غزة في أوائل ديسمبر/كانون الأول، كما فقد ابن أخيه، الرقيب ماور كوهين آيزنكوت 19 عاما، في معركة بعد يوم واحد.فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في منطقتي يافا وعسقلان
https://sarabic.ae/20241117/تقرير-تسريب-الوثائق-السرية-تم-بواسطة-مستشار-نتنياهو-وجنود-من-الجيش-الإسرائيلي-1094879506.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091605347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb791e9115770cd4b53fbb8b3cb82065.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

حماس" توجه "عقابا قاسيا" لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق

08:07 GMT 18.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي
عين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
وجهت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لرئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، عقابا قاسيا، خلال عام واحد من الحرب الإسرائيلية على القطاع، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل ابن شقيقته شمالي قطاع غزة، وذلك بعد مقتل نجله وابن أخيه في الحرب المتواصلة ضمن القطاع.
أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، مقتل الضابط يوغيف بازي ابن شقيقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والمعارض الحالي للحكومة، غادي آيزنكوت والجندي نوعم إيتان من كتيبة نحشون التابعة للواء كفير، خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل النقيب يوغيف بازي من بلدة جيفوت بار، والرقيب أول نعوم إيتان، وإصابة جندي بجروح خطيرة في الحادث نفسه الذي قتل فيه الضابط والجندي.

وفي حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم وقع في بيت لاهيا، ذكرت أخرى أنه جرى في جباليا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القتيلين سقطا في اشتباك مع مقاتلين من حركة حماس بعد دخول قوة إلى أحد المباني في جباليا.

وبحسب قناة الـ"14" الإسرائيلية، فإن مسلح قضى على العسكرييْن خرج من نفق تحت الأرض وقتلهما من مسافة قريبة، وقالت القناة إنه عقب الهجوم، شن الطيران الإسرائيلي 10 غارات على بيت لاهيا مستخدمًا أطنانا من المتفجرات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
تقرير: تسريب الوثائق السرية تم بواسطة مستشار نتنياهو وجنود من الجيش الإسرائيلي
أمس, 16:16 GMT
وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت، في وقت سابق اليوم، عن "حدث أمني صعب" جديد في قطاع غزة، في إشارة إلى تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر في الأرواح.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط يوغيف الذي قتل اليوم شمالي غزة يكون ابن أخ رئيس الأركان السابق الجنرال غادي آيزنكوت، الجنرال فقد ابنه واثنين من أبناء أخيه في غضون عام فقط خلال معارك غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مقتل يوغيف يعمق "مأساة آيزنكوت"، الذي فقد نجله، الرقيب أول احتياط جال مائير أيزنكوت 25 عاما، أثناء القتال في غزة في أوائل ديسمبر/كانون الأول، كما فقد ابن أخيه، الرقيب ماور كوهين آيزنكوت 19 عاما، في معركة بعد يوم واحد.
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في منطقتي يافا وعسقلان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMTПоследствия авиаударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала