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قطر تحصل على ميزة ليست موجودة بأي دولة في العالم
قطر تحصل على ميزة ليست موجودة بأي دولة في العالم
سبوتنيك عربي
أعلن شاشانك سينغ، نائب الرئيس ومدير عام شركة "فيزا" في الكويت وقطر، عن تقديم الشركة لميزة جديدة في قطر تقدم لأول مرة في العالم. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T09:53+0000
2024-11-18T09:53+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن المسؤول، قوله إن "فيزا" ستتيح استخدام خاصية "انقر للدفع" في قطر، وذلك لأول مرة في العالم، مع المصادقة البيومترية، وبالتالي إرساء معيار جديد للمدفوعات الإلكترونية الآمنة والسهلة والمريحة في السوق القطري.وأوضح شاشانك سينغ أنه من خلال هذه الميزة يمكن للمستهلكين الدفع بكل ثقة، كونهم يعرفون أن معاملاتهم تبقى آمنة، وبالنسبة للشركات، تتيح لهم ميزة "انقر للدفع" تقديم خدمات سداد أسرع وأيسر، مما يوفر للعملاء الجدد والحاليين تجربة الدفع السهلة والآمنة التي ينشدونها ويستحقونها.وأضاف المسؤول في شركة "فيزا" المتعددة الجنسيات، أن هذه المبادرة لا ترتقي بمعايير الأمن الرقمي والراحة والسهولة في المعاملات فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز مكانة قطر كدولة رائدة في الابتكار في مجال الدفع، تماشياً مع تطلعاتها للريادة الرقمية.وبحسب شاشانك سينغ، فقد أظهرت دراسة استطلاعية أجرتها الشركة مؤخراً بعنوان "نسبة قبول المدفوعات الرقمية" في قطر، أن 86% من التجار المحليين شهدوا نمواً تجارياً واسعاً نتيجة لقبول المدفوعات الرقمية، حيث تساعد المزايا الرقمية والحلول مثل التمرير على الهاتف Tap to Phone وخاصية "انقر للدفع"Click to Pay المزيد من الشركات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي.ومن المنتظر أن تواصل "فيزا" جهود التعاون مع الحكومة القطرية في المرحلة المقبلة وتقديم الدعم لمبادراتها، وبخاصة رؤية قطر الوطنية 2030، كما ستوظف "فيزا" خبراتها الواسعة في المدفوعات الرقمية لتحقيق تطلعات قطر وتحفيز تحول اقتصادها إلى مجتمع غير نقدي رائد عالمياً، على حد قول شاشانك سينغ.يذكر ان قطر تشهد نمواً ملحوظاً في المدفوعات الرقمية، حيث شهدت معاملات التجارة الإلكترونية على شبكة "فيزا" زيادة بنسبة 200% على مدى السنوات الأربع الماضية، وينصب تركيز الشركة حاليا على مواصلة هذا الزخم، حيث طرحت على مدار السنوات القليلة الماضية حلولاً عديدة في هذا الصدد.
https://sarabic.ae/20241115/كبار-السن-أصبح-لهم-مسمى-آخر-في-قطر-فما-هو-1094847235.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار

قطر تحصل على ميزة ليست موجودة بأي دولة في العالم

09:53 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلن شاشانك سينغ، نائب الرئيس ومدير عام شركة "فيزا" في الكويت وقطر، عن تقديم الشركة لميزة جديدة في قطر تقدم لأول مرة في العالم.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن المسؤول، قوله إن "فيزا" ستتيح استخدام خاصية "انقر للدفع" في قطر، وذلك لأول مرة في العالم، مع المصادقة البيومترية، وبالتالي إرساء معيار جديد للمدفوعات الإلكترونية الآمنة والسهلة والمريحة في السوق القطري.
وأوضح شاشانك سينغ أنه من خلال هذه الميزة يمكن للمستهلكين الدفع بكل ثقة، كونهم يعرفون أن معاملاتهم تبقى آمنة، وبالنسبة للشركات، تتيح لهم ميزة "انقر للدفع" تقديم خدمات سداد أسرع وأيسر، مما يوفر للعملاء الجدد والحاليين تجربة الدفع السهلة والآمنة التي ينشدونها ويستحقونها.
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وأضاف المسؤول في شركة "فيزا" المتعددة الجنسيات، أن هذه المبادرة لا ترتقي بمعايير الأمن الرقمي والراحة والسهولة في المعاملات فحسب، بل تسهم أيضاً في تعزيز مكانة قطر كدولة رائدة في الابتكار في مجال الدفع، تماشياً مع تطلعاتها للريادة الرقمية.
وبحسب شاشانك سينغ، فقد أظهرت دراسة استطلاعية أجرتها الشركة مؤخراً بعنوان "نسبة قبول المدفوعات الرقمية" في قطر، أن 86% من التجار المحليين شهدوا نمواً تجارياً واسعاً نتيجة لقبول المدفوعات الرقمية، حيث تساعد المزايا الرقمية والحلول مثل التمرير على الهاتف Tap to Phone وخاصية "انقر للدفع"Click to Pay المزيد من الشركات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي.
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ومن المنتظر أن تواصل "فيزا" جهود التعاون مع الحكومة القطرية في المرحلة المقبلة وتقديم الدعم لمبادراتها، وبخاصة رؤية قطر الوطنية 2030، كما ستوظف "فيزا" خبراتها الواسعة في المدفوعات الرقمية لتحقيق تطلعات قطر وتحفيز تحول اقتصادها إلى مجتمع غير نقدي رائد عالمياً، على حد قول شاشانك سينغ.
يذكر ان قطر تشهد نمواً ملحوظاً في المدفوعات الرقمية، حيث شهدت معاملات التجارة الإلكترونية على شبكة "فيزا" زيادة بنسبة 200% على مدى السنوات الأربع الماضية، وينصب تركيز الشركة حاليا على مواصلة هذا الزخم، حيث طرحت على مدار السنوات القليلة الماضية حلولاً عديدة في هذا الصدد.
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