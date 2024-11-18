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كيم جونغ أون: أمريكا تستخدم أوكرانيا "كقوة ضاربة" ضد روسيا
كيم جونغ أون: أمريكا تستخدم أوكرانيا "كقوة ضاربة" ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن الغرب والولايات المتحدة يستخدمان أوكرانيا كقوة ضاربة أمامية في الحرب مع روسيا، التي تخوضها لاكتساب الخبرة... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T05:26+0000
2024-11-18T05:26+0000
روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله في الاجتماع الرابع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري الذي عقد للمرة الأولى منذ 10 سنوات: "يجب أن ننظر إلى الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والغرب ضد روسيا، باستخدام أوكرانيا كقوة ضاربة، باعتبارها صراعا يهدف إلى مراكمة الخبرة القتالية في العالم الحقيقي بشكل شامل وتوسيع نطاق التدخل العسكري في جميع أنحاء العالم".وأوضح أن خطر الحرب موجود في كل أنحاء العالم، ولا يستطيع أحد التنبؤ أين ومتى ستبدأ. وفي الوقت نفسه، تعتبر شبه الجزيرة الكورية المنطقة ذات أعلى احتمال للاشتباكات العسكرية.وتابع: "يجب على كل وحدة من قواتنا المسلحة أن تركز أنشطتها على الاستعداد للحرب وبذل كل جهد لاستكمال هذا الاستعداد بسرعة".وقالت الأنباء المركزية الكورية: "أكد الرفيق كيم جونغ أون على أهمية التدريب الجيد للكتائب، وكذلك دور قادة الكتائب والقادة السياسيين للكتائب في تسريع بناء القوة السياسية والعسكرية للبلاد حتى تتمكن القوات المسلحة النظامية وجميع القوات الجمهورية من الاستعداد للحرب".روسيا: التجارب الصاروخية لكوريا الديمقراطية لا تأتي من فراغمبعوث ترامب السابق إلى كوريا الديمقراطية: كيم جونغ أون لن يتفاوض على نزع السلاح النوويكيم جونغ أون يأمر بالإنتاج الضخم لطائرات مسيرة للهجمات الانتحارية
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روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

كيم جونغ أون: أمريكا تستخدم أوكرانيا "كقوة ضاربة" ضد روسيا

05:26 GMT 18.11.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، أن الغرب والولايات المتحدة يستخدمان أوكرانيا كقوة ضاربة أمامية في الحرب مع روسيا، التي تخوضها لاكتساب الخبرة القتالية وتوسيع نطاق التدخل العسكري،
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله في الاجتماع الرابع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري الذي عقد للمرة الأولى منذ 10 سنوات: "يجب أن ننظر إلى الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والغرب ضد روسيا، باستخدام أوكرانيا كقوة ضاربة، باعتبارها صراعا يهدف إلى مراكمة الخبرة القتالية في العالم الحقيقي بشكل شامل وتوسيع نطاق التدخل العسكري في جميع أنحاء العالم".

وأشار كيم جونغ أون إلى أن "تجار الحرب الأمريكيين" يواصلون تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وإسرائيل، مما يطيل أمد الصراعات الحالية، ويتم "جر" المزيد والمزيد من الدول إلى هذا الوضع، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأمنية العالمية، وزيادة المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، ويؤدي إلى وضع خطير على نحو متزايد.

وأوضح أن خطر الحرب موجود في كل أنحاء العالم، ولا يستطيع أحد التنبؤ أين ومتى ستبدأ. وفي الوقت نفسه، تعتبر شبه الجزيرة الكورية المنطقة ذات أعلى احتمال للاشتباكات العسكرية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
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وتابع: "يجب على كل وحدة من قواتنا المسلحة أن تركز أنشطتها على الاستعداد للحرب وبذل كل جهد لاستكمال هذا الاستعداد بسرعة".
وقالت الأنباء المركزية الكورية: "أكد الرفيق كيم جونغ أون على أهمية التدريب الجيد للكتائب، وكذلك دور قادة الكتائب والقادة السياسيين للكتائب في تسريع بناء القوة السياسية والعسكرية للبلاد حتى تتمكن القوات المسلحة النظامية وجميع القوات الجمهورية من الاستعداد للحرب".
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