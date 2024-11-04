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روسيا: التجارب الصاروخية لكوريا الديمقراطية لا تأتي من فراغ
روسيا: التجارب الصاروخية لكوريا الديمقراطية لا تأتي من فراغ
سبوتنيك عربي
اعتبرت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنيفا، أن التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الديمقراطية الشعبية لا تأتي من العدم، ولا يمكن النظر... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T17:04+0000
2024-11-04T17:04+0000
2024-11-04T17:16+0000
كوريا الشمالية
روسيا
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وقالت يفستيغنيفا، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن "التجارب الصاروخية التي تثير مثل هذه الإثارة في واشنطن وطوكيو وسيؤول، لا تحدث من العدم، ولا في الفراغ، ولا يمكن النظر إليها بشكل منفصل عن الخطط العدوانية للأميركيين وأقمارهم الصناعية في المنطقة".من ناحية أخرى، لفتت نائبة المندوب الروسي إلى أن كوريا الجنوبية "بدأت في التورط في مغامرات واشنطن الخطيرة لزيادة إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، التي هي في حاجة ماسة إليها، على خلفية خسائرها العسكرية".وأطلقت كوريا الديمقراطية الشعبية، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، نقلا عن بيانات من هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية. وأكد خفر السواحل الياباني أن الصاروخ سقط في منطقة تبعد نحو 300 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.إقرأ أيضا... شقيقة كيم جونغ أون توجه انتقادا لاذعا للأمين العام للأمم المتحدة
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كوريا الشمالية, روسيا
روسيا: التجارب الصاروخية لكوريا الديمقراطية لا تأتي من فراغ
17:04 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 17:16 GMT 04.11.2024)
اعتبرت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنيفا، أن التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الديمقراطية الشعبية لا تأتي من العدم، ولا يمكن النظر إليها بشكل منفصل عن الخطط العدوانية للولايات المتحدة في المنطقة.
وقالت يفستيغنيفا، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن "التجارب الصاروخية التي تثير مثل هذه الإثارة في واشنطن وطوكيو وسيؤول، لا تحدث من العدم، ولا في الفراغ، ولا يمكن النظر إليها بشكل منفصل عن الخطط العدوانية للأميركيين وأقمارهم الصناعية في المنطقة".
من ناحية أخرى، لفتت نائبة المندوب الروسي إلى أن كوريا الجنوبية "بدأت في التورط في مغامرات واشنطن الخطيرة لزيادة إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، التي هي في حاجة ماسة إليها، على خلفية خسائرها العسكرية".
نحث زملاءنا الكوريين الجنوبيين على العودة إلى رشدهم وعدم اتباع طريق خطير للغاية، لن يقود سيؤول إلى أي شيء جيد. علاوة على ذلك، ووفقاً لأبحاث كورية جنوبية، فإن أغلبية واثقة من سكان البلاد لا تؤيد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأطلقت كوريا الديمقراطية الشعبية، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، نقلا عن بيانات من هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.
وكتبت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان".
وأكد خفر السواحل الياباني
أن الصاروخ سقط في منطقة تبعد نحو 300 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.