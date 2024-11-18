مشاهد لعمل القوات التكتيكية التابعة للقوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك
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مشاهد تعرضها عدسة "سبوتنيك" لعمل مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وقال بريان بيرليتيك، أحد مشاة البحرية الأمريكية السابق، على قناة "داني هايفونغ" (Danny Haiphong) على موقع "يوتيوب"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت السيطرة على خط الاتصال بأكمله بسبب غزو مقاطعة كورسك".
وأشار إلى أن "غزو مقاطعة كورسك كلّف أوكرانيا خط التماس بأكمله من زابوروجيه عبر دونباس وصولا إلى خاركوف".
ووفقا للخبير، تتفوق القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة على القوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة لذلك يتسارع تقدمها.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
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جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
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جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
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جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية، بالقرب من سيارة مدرعة أجنبية الصنع معطوبة في مقاطعة كورسك الروسية
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جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية، بالقرب من سيارة مدرعة أجنبية الصنع معطوبة في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
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جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
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جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وذكرت الدفاع الروسية سائقا، أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك تجاوز 30 ألف عسكري أوكراني.
ومن الجدير بالذكر أنه تم إعلام "وضع عملية مكافحة الإرهاب" في كل من مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان سلامة المواطنين.
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