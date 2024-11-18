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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241118/مشاهد-لعمل-القوات-التكتيكية-التابعة-للقوات-الخاصة-أخمات-في-مقاطعة-كورسك-1094893941.html
مشاهد لعمل القوات التكتيكية التابعة للقوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك
مشاهد لعمل القوات التكتيكية التابعة للقوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
مشاهد لعمل القوات التكتيكية التابعة للقوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك
2024-11-18T08:59+0000
2024-11-18T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بريان بيرليتيك، أحد مشاة البحرية الأمريكية السابق، على قناة "داني هايفونغ" (Danny Haiphong) على موقع "يوتيوب"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت السيطرة على خط الاتصال بأكمله بسبب غزو مقاطعة كورسك".وأشار إلى أن "غزو مقاطعة كورسك كلّف أوكرانيا خط التماس بأكمله من زابوروجيه عبر دونباس وصولا إلى خاركوف".ووفقا للخبير، تتفوق القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة على القوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة لذلك يتسارع تقدمها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وذكرت الدفاع الروسية سائقا، أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك تجاوز 30 ألف عسكري أوكراني.ومن الجدير بالذكر أنه تم إعلام "وضع عملية مكافحة الإرهاب" في كل من مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان سلامة المواطنين.اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصةقد بعجبك أيضا - عمل القوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك الروسيةشاهد أيضا - أكثر 10 دول تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانياللاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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مشاهد لعمل القوات التكتيكية التابعة للقوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك
مشاهد لعمل القوات التكتيكية التابعة للقوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك

مشاهد لعمل القوات التكتيكية التابعة للقوات الخاصة "أخمات" في مقاطعة كورسك

08:59 GMT 18.11.2024
تابعنا عبر
مشاهد تعرضها عدسة "سبوتنيك" لعمل مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وقال بريان بيرليتيك، أحد مشاة البحرية الأمريكية السابق، على قناة "داني هايفونغ" (Danny Haiphong) على موقع "يوتيوب"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت السيطرة على خط الاتصال بأكمله بسبب غزو مقاطعة كورسك".
وأشار إلى أن "غزو مقاطعة كورسك كلّف أوكرانيا خط التماس بأكمله من زابوروجيه عبر دونباس وصولا إلى خاركوف".
ووفقا للخبير، تتفوق القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة على القوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة لذلك يتسارع تقدمها.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية، بالقرب من سيارة مدرعة أجنبية الصنع معطوبة في مقاطعة كورسك الروسية
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية، بالقرب من سيارة مدرعة أجنبية الصنع معطوبة في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية، بالقرب من سيارة مدرعة أجنبية الصنع معطوبة في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وذكرت الدفاع الروسية سائقا، أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك تجاوز 30 ألف عسكري أوكراني.
ومن الجدير بالذكر أنه تم إعلام "وضع عملية مكافحة الإرهاب" في كل من مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان سلامة المواطنين.
اقرأ أيضا - بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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