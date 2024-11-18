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https://sarabic.ae/20241118/نتنياهو-يعلن-استهداف-منشأة-نووية-إيرانية-في-الضربة-العسكرية-الإسرائيلية-الأخيرة-1094921259.html
نتنياهو يعلن استهداف منشأة نووية إيرانية في الضربة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة
نتنياهو يعلن استهداف منشأة نووية إيرانية في الضربة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‏نتنياهو، إن "الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصاب منشأة من البرنامج النووي الإيراني". 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T17:01+0000
2024-11-18T17:01+0000
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وأوضح ‏نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، أن الجيش الإسرائيلي تمكن في هجوم أكتوبر الماضي على إيران، من "تدمير أربع بطاريات من نظام الدفاع الجوي"، مؤكدا أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "ونحن متوافقان تماما بشأن التهديد الإيراني".وأضاف: "إيران أطلقت 300 صاروخ باليستي وبمساعدة واشنطن ودول أخرى تمكنا من إسقاط الكثير من المسيرات والصواريخ وقررنا شن هجوم على إيران من خلال الصواريخ والطائرات ودمرنا منصات الصواريخ الثلاث المتبقية حول طهران".وتابع نتنياهو: "إيران تملك سلاحا نوويا يمثل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط، وليس سرا أن هناك مركبا أساسيا في البرنامج النووي الإيراني تم قصفه في ضربتنا الأخيرة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241114/الحرس-الثوري-إيران-ستنتقم-من-إسرائيل-حتما-وستتلقى-ضربات-مؤلمة-1094791713.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
بنيامين نتنياهو, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو يعلن استهداف منشأة نووية إيرانية في الضربة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة

17:01 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ‏نتنياهو، إن "الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصاب منشأة من البرنامج النووي الإيراني".
وأوضح ‏نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، أن الجيش الإسرائيلي تمكن في هجوم أكتوبر الماضي على إيران، من "تدمير أربع بطاريات من نظام الدفاع الجوي"، مؤكدا أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "ونحن متوافقان تماما بشأن التهديد الإيراني".
وأضاف: "إيران أطلقت 300 صاروخ باليستي وبمساعدة واشنطن ودول أخرى تمكنا من إسقاط الكثير من المسيرات والصواريخ وقررنا شن هجوم على إيران من خلال الصواريخ والطائرات ودمرنا منصات الصواريخ الثلاث المتبقية حول طهران".
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وتابع نتنياهو: "إيران تملك سلاحا نوويا يمثل تهديدا كبيرا للشرق الأوسط، وليس سرا أن هناك مركبا أساسيا في البرنامج النووي الإيراني تم قصفه في ضربتنا الأخيرة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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