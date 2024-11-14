https://sarabic.ae/20241114/الحرس-الثوري-إيران-ستنتقم-من-إسرائيل-حتما-وستتلقى-ضربات-مؤلمة-1094791713.html

الحرس الثوري: إيران ستنتقم من إسرائيل حتما

الحرس الثوري: إيران ستنتقم من إسرائيل حتما

سبوتنيك عربي

جدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، التأكيد أن "الكيان الصهيوني واهم إذا ظن أن بإمكانه إخراج حزب الله من الساحة باغتيال... 14.11.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات قائد الحرس الثوري جاءت خلال خطابه في مناورة نصرالله الأمنية العسكرية الكبيرة، مؤكدًا أن "حزب الله تيار عظيم لا يمكن احتواؤه أو إنهاؤه، ونحن نضع الكيان الصهيوني نصب أعيننا وسنقاتل معه حتى النهاية".وأكد اللواء سلامي أن "إيران لن تسمح للصهاينة والأعداء أن يتحكموا بمصير المسلمين، وسننتقم من الكيان الصهيوني وسيتلقى ضربات موجعة".وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "اليوم ترى أن كل القوى الزائفة اصطفت أمام الإسلام والمسلمين في مواجهة تاريخية، وهبت جيوش العالم الحديثة لنجدة النظام الصهيوني لإخضاع المسلمين والسيطرة على مصيرهم واحتلال أراضيهم وهويتهم الدينية".وفي السياق نفسه، صرح رئيس الأركان نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، أول أمس الثلاثاء، بأنه "لن نتسرع ولن نتردد" في توجيه الرد على الكيان الصهيوني.ونقلت وكالة إرنا عن حبيب الله سياري، أن "القوات المسلحة الإيرانية تقف أمام العدو بكل ما لديها من قوة، وباستخدام أفضل أنواع الأجهزة والأعتدة المصنعة محليا".وتابع القائد العسكري الإيراني أن "القوات المسلحة والشعب الإيرانيين، جسّدا الصمود خلال فترة الدفاع المقدس أيضا (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988م)، وقد انتصرا عليه".ولم يكتف رئيس الأركان الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، بذلك، بل تابع قائلا: "إننا نقول للعدو بأن تجريب المجرب خطأ".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

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