https://sarabic.ae/20241112/رئيس-الأركان-الإيراني-نواجه-العدو-باستخدام-السلاح-المحلية-1094741830.html

رئيس الأركان الإيراني: نواجه العدو باستخدام الأسلحة المحلية

رئيس الأركان الإيراني: نواجه العدو باستخدام الأسلحة المحلية

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الأركان نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم الثلاثاء، بأنه "لن نتسرع ولن نتردد" في توجيه الرد على... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T20:37+0000

2024-11-12T20:37+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن حبيب الله سياري أن "القوات المسلحة الإيرانية تقف أمام العدو بكل ما لديها من قوة، وباستخدام أفضل أنواع الأجهزة والأعتدة المصنعة محليا".وتابع القائد العسكري الإيراني أن "القوات المسلحة والشعب الإيرانيين، جسّدا الصمود خلال فترة الدفاع المقدس أيضا (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988م)، وقد انتصرا عليه".ولم يكتف رئيس الأركان الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، بذلك، بل تابع قائلا: "إننا نقول للعدو بأن تجريب المجرب خطأ".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأنه ينبغي ترتيب العلاقات الخارجية من أجل تطوير وتنظيم الشؤون الداخلية في البلاد.وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات مسعود بزشكيان جاءت خلال اجتماعه مع جمع من وزراء الخارجية السابقين، والتي أكد خلالها، أنه "شئنا أم أبينا سنواجه أمريكا على الساحة الإقليمية والدولية لذلك علينا أن ندير هذه الساحة بأنفسنا".وقال بزشكيان: "بذلنا جهودا كثيرة خلال مدة قصيرة من عمر حكومتنا وقمنا بحل العديد من القضايا والمشاكل السياسية الخارجية، واليوم تجمعنا علاقات جيدة مع جيراننا الذين وقعنا على اتفاقيات معهم عند لقائنا بهم". وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده ترغب في تنمية علاقاتها مع كل دول العالم بما فيها الدول الأوروبية، منوها إلى أن "المفاوضات مع الدول الأوروبية جارية ولكن الكيان الإسرائيلي بأفعاله الشيطانية الأخيرة سعى لإيجاد خلل وتعقيد في هذا الصدد".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

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https://sarabic.ae/20241105/-إيران-تعد-لرد-مزلزل-على-إسرائيل-خبراء-يوضحون-التفاصيل--1094513154.html

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