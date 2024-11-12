https://sarabic.ae/20241112/الرئيس-الإيراني-شئنا-أم-أبينا-سنواجه-أمريكا-وعلينا-إدارة-هذه-الساحة-بأنفسنا--1094733646.html

الرئيس الإيراني: شئنا أم أبينا سنواجه أمريكا وعلينا إدارة هذه الساحة بأنفسنا

الرئيس الإيراني: شئنا أم أبينا سنواجه أمريكا وعلينا إدارة هذه الساحة بأنفسنا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأنه ينبغي ترتيب العلاقات الخارجية من أجل تطوير وتنظيم الشؤون الداخلية في البلاد. 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T16:32+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات مسعود بزشكيان جاءت خلال اجتماعه مع جمع من وزراء الخارجية السابقين، والتي أكد خلالها، أنه "شئنا أم أبينا سنواجه أمريكا على الساحة الإقليمية والدولية لذلك علينا أن ندير هذه الساحة بأنفسنا".وقال بزشكيان: "بذلنا جهودا كثيرة خلال مدة قصيرة من عمر حكومتنا وقمنا بحل العديد من القضايا والمشاكل السياسية الخارجية، واليوم تجمعنا علاقات جيدة مع جيراننا الذين وقعنا على اتفاقيات معهم عند لقائنا بهم".وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده ترغب في تنمية علاقاتها مع كل دول العالم بما فيها الدول الأوروبية، منوها إلى أن "المفاوضات مع الدول الأوروبية جارية ولكن الكيان الإسرائيلي بأفعاله الشيطانية الأخيرة سعى لإيجاد خلل وتعقيد في هذا الصدد".وفي السياق نفسه، أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، بناء نفق دفاعي في العاصمة طهران، بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد أواخر الشهر الماضي.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران"، مشيرة إلى أن النفق يقع قرب وسط المدينة، وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الإمام الخميني، بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

https://sarabic.ae/20241112/وكالة-إيران-تبني-نفقا-دفاعيا-في-طهران-بعد-الضربات-الإسرائيلية-الأخيرة-1094721341.html

https://sarabic.ae/20241105/إيران-توجه-رسالة-جديدة-إلى-إسرائيل-لنا-الحق-مرة-أخرى-في-الرد-على-هجومكم-الأخير-1094490975.html

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