https://sarabic.ae/20241118/وزير-الاقتصاد-بحكومة-الوحدة-الليبية-مستعدون-للانضمام-إلى-أي-مجموعة-اقتصادية-في-العالم-1094908528.html

وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الليبية: مستعدون للانضمام إلى أي مجموعة اقتصادية في العالم

وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الليبية: مستعدون للانضمام إلى أي مجموعة اقتصادية في العالم

سبوتنيك عربي

صرح محمد الحويج، وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن بلاده مستعدة للانضمام إلى أي مجموعة اقتصادية أو مالية في العالم. 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T13:00+0000

2024-11-18T13:00+0000

2024-11-18T13:00+0000

حصري

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094061390_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_9a003fcbdc87a8cd7f04af67dafe523b.jpg

جاءت تصريحات الحويج تعليقًا على تصريحات سابقة لوزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، قال فيها إن ليبيا تتطلع للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، حيث تقوم حاليًا بدراسة الجدوى الاقتصادية والفوائد المحتملة التي يمكن أن تعود على الشعب الليبي من هذا الانضمام.وأوضح الحويج إن ليبيا تقيّم علاقاتها السياسية والاقتصادية والمؤسساتية بناءً على احترام مصالحها والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، نحن مستعدون للانضمام إلى أي مجموعة اقتصادية أو مالية في العالم، حيث تُبنى علاقاتنا على الاحترام والسيادة والمصالح المشتركة، نحن ننضم إلى المجموعات الدولية وفقًا للسيادة والمنافع التي تعد أساس أي انضمام.في هذا السياق، اجتمع وزير الخارجية الليبي مع وزير خارجية دولة روسيا الاتحادية، في الآونة الأخيرة، هذا الاجتماع يعكس أن علاقتنا مع روسيا تقوم على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية.وحول علاقة ليبيا وروسيا في الإطار الاقتصادي، قال الحويج إن "علاقتنا القديمة مع دولة روسيا قوية وممتدة عبر الزمن، والعلاقات الحديثة لا تقل قوة عنها، تتميز هذه العلاقات بالتبادل التجاري، حيث تشمل السلع الأساسية مثل السلع والقمح، بالإضافة إلى ذلك، تلقينا دعوة من وزير التجارة الشيشاني، والتي ندرس تلبيتها في إطار مبادئ الاحترام والسيادة والمنفعة والمصالح المشتركة".وفي وقت سابق، شاركت ليبيا في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، والذي عُقد في إقليم سيريوس الفدرالي في روسيا، أمس الأحد،.وترأس الوفد الليبي الطاهر الباعور، المكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث ناقش المؤتمر عددًا من القضايا الحيوية التي تهم القارة الأفريقية وروسيا، من بينها تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعلوم والتكنولوجيا.وبحسب وزارة الخارجية الليبية، فإن الباعور شارك بكلمة خلال المؤتمر أكد فيها على أهمية تعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا، مع التركيز على أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف، معبّرًا عن دعم ليبيا الكامل للجهود الدولية في هذا المجال.واختُتم المؤتمر باعتماد بيان مشترك روسي أفريقي حول تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب، تضمن تأكيداً على ضرورة التنسيق بين الدول الأفريقية وروسيا لمواجهة هذا التحدي المشترك.

https://sarabic.ae/20241109/وزير-الخارجية-الليبي-المكلف-ولافروف-يؤكدان-تعزيز-التعاون-بين-ليبيا-وروسيا-1094640780.html

https://sarabic.ae/20241104/ليبيا-بين-استمرار-الجمود-الداخلي-والصراع-الدولي-1094465627.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم