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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241119/إيران-ترفض-العقوبات-الأوروبية-والبريطانية-عليها-وتعتبرها-غير-مبررة-1094934746.html
إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية عليها وتعتبرها "غير مبررة"
إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية عليها وتعتبرها "غير مبررة"
سبوتنيك عربي
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على طهران، بأنها "غير مبررة". 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T06:34+0000
2024-11-19T06:34+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "هذه العقوبات تتعارض مع القانون الدولي، وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأشار بقائي إلى أن "أوكرانيا اعترفت بأنه لم يتم نقل أي صواريخ بالستية إيرانية إلى روسيا"، مؤكدًا أن "هذه العقوبات هي مثال واضح على القمع المنهجي، وانتهاك حقوق الإنسان ومسؤولية المؤسسين الدوليين وواضعي هذه العقوبات".كما أدان المتحدث الإيراني سياسات التدخل التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في العلاقات المشروعة والقانونية للحكومات في المجالات الدفاعية والعسكرية، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم إمكانيات التعاون كافة مع شركائها لضمان مصالحها وأمنها القومي".وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، أمس الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب "مزاعم تزويد طهران لروسيا بصواريخ بالستية لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا".وتستهدف العقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ميناءين إيرانيين واقعين على بحر قزوين، وهما "أمير باد" و"أنزلي"، بالإضافة إلى شركة شحن إيرانية و3 شركات شحن روسية.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأسبوع الماضي، إن "إيران لم تبع صواريخ بالستية لروسيا"، مشيرًا إلى أن "زيلينسكي نفسه أكد هذا التصريح قبل أيام".وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية في تقارير لها، أن "إيران زودت روسيا، بعدد كبير من صواريخ "أرض - أرض" البالستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق، إن "الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا".وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب احتمال كبير، لا يمكنهم تقديم حقائق".من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية".بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة، روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية".واتهمت دول غربية عدة إيران، مرات عديدة، بـ"تزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا"، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
https://sarabic.ae/20230713/عزيزي-لـ-سبوتنيك-إيران-لا-تتعاون-مع-روسيا-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1079030671.html
https://sarabic.ae/20230709/إيران-تعلق-على-قرار-أمريكا-بإمداد-أوكرانيا-بذخائر-عنقودية-1078875342.html
https://sarabic.ae/20230916/إيران-ترد-على-معلومات-سرية-أمريكية-مفبركة-بشأن-طائرات-مسيرة-في-أوكرانيا-1081105055.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم

إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية عليها وتعتبرها "غير مبررة"

06:34 GMT 19.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على طهران، بأنها "غير مبررة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "هذه العقوبات تتعارض مع القانون الدولي، وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأشار بقائي إلى أن "أوكرانيا اعترفت بأنه لم يتم نقل أي صواريخ بالستية إيرانية إلى روسيا"، مؤكدًا أن "هذه العقوبات هي مثال واضح على القمع المنهجي، وانتهاك حقوق الإنسان ومسؤولية المؤسسين الدوليين وواضعي هذه العقوبات".
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كما أدان المتحدث الإيراني سياسات التدخل التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في العلاقات المشروعة والقانونية للحكومات في المجالات الدفاعية والعسكرية، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم إمكانيات التعاون كافة مع شركائها لضمان مصالحها وأمنها القومي".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، أمس الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب "مزاعم تزويد طهران لروسيا بصواريخ بالستية لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا".
وتستهدف العقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ميناءين إيرانيين واقعين على بحر قزوين، وهما "أمير باد" و"أنزلي"، بالإضافة إلى شركة شحن إيرانية و3 شركات شحن روسية.
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وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأسبوع الماضي، إن "إيران لم تبع صواريخ بالستية لروسيا"، مشيرًا إلى أن "زيلينسكي نفسه أكد هذا التصريح قبل أيام".
وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية في تقارير لها، أن "إيران زودت روسيا، بعدد كبير من صواريخ "أرض - أرض" البالستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق، إن "الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا".
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب احتمال كبير، لا يمكنهم تقديم حقائق".
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من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية".
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة، روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية".
واتهمت دول غربية عدة إيران، مرات عديدة، بـ"تزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا"، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:02 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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